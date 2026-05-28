Construcciones El Cóndor denuncia uso no autorizado de su nombre en licitaciones públicas

La constructora Construcciones El Cóndor denunció que la sociedad Grupo Civil JK S.A.S. utilizó su nombre, NIT y experiencia contractual de manera fraudulenta en tres procesos de licitación pública en Colombia, presentando documentación falsa en el Registro Único de Proponentes. La empresa ya interpuso denuncias penales y ante la Superintendencia de Sociedades, y solicitó a las entidades contratantes que no adjudiquen los contratos mientras se investigates.

La empresa Construcciones El Cóndor denunció un presunto fraude en el que otra sociedad habría utilizado su nombre comercial, su Número de Identificación Tributaria (NIT) y su experiencia contractual sin autorización en al menos tres procesos de licitación pública en Colombia.

Según el reporte emitido por la compañía, la sociedad denominada Grupo Civil JK S.A. S., constituida en diciembre de 2024 en Neiva, Huila, habría presentado documentación falsa ante varias entidades públicas y ante la Cámara de Comercio del Huila, específicamente en el Registro Único de Proponentes (RUP). El mecanismo detectado consistió en la elaboración de un Certificado de Accionistas falso, firmado bajo gravedad de juramento por la representante legal y el contador público de Grupo Civil JK S.A.

S., en el que se afirmaba que Construcciones El Cóndor poseía una participación accionaria del 10% en dicha sociedad, lo cual fue categóricamente negado por la constructora. Adicionalmente, se detectó que Grupo Civil JK S.A. S. acreditó como experiencia propia, en calidad de socio o asociado, un contrato que había sido ejecutado por El Cóndor como parte del Consorcio Constructor Américas junto con Vías de las Américas S.A.

S., con un valor de 1.527.947,25 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una participación del 66,67% para El Cóndor. Este contrato fue utilizado como soporte habilitante en tres procesos de contratación: la licitación SI-LP-001-2026 de la Gobernación de Córdoba, el proceso 072-00-A-COFAC-DIFRA-2026 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la licitación LP-009-2026 de la Alcaldía de Manizales. Ante estos hechos, Construcciones El Cóndor informó que ha implementado una serie de acciones legales y administrativas de manera simultánea.

Entre ellas se destaca la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y otra ante la Superintendencia de Sociedades por presuntos actos de competencia desleal, amparándose en la Ley 256 de 1996 y solicitando medidas cautelares urgentes. Asimismo, la empresa envió comunicaciones formales a las tres entidades contratantes involucradas, instándolas a abstenerse de adjudicar los contratos mientras se esclarece la situación y las autoridades competentes definen el curso de acción.

También se compulsaron copias del caso ante la Junta Central de Contadores para investigar la conducta del contador público que certificó bajo juramento la supuesta estructura accionaria falsa. La constructora subrayó que, aunque estos hechos generan un riesgo reputacional significativo por el uso no autorizado de su identidad en procesos de contratación estatal, hasta la fecha no ha comprometido recursos, garantías ni personal en los procesos identificados y, por el momento, no anticipa un impacto financiero directo.

Sin embargo, advirtió que podrían presentarse contingencias si alguno de los contratos es adjudicado antes de que se materialicen las medidas preventivas solicitadas. Finalmente, la compañía manifestó que continuará monitoreando la plataforma SECOP II y que mantendrá informado al mercado sobre cualquier desarrollo relevativo, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto 151 de 2021





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Construcciones El Cóndor Grupo Civil JK S.A.S. Fraude Licitaciones Registro Único De Proponentes Competencia Desleal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Primeras imágenes del atentado atribuido al Eln en Riohacha: destrucción en el batallón y pánico civilAl menos 12 militares resultaron heridos tras el atentado con explosivos que destruyó parte del Batallón Cartagena en La Guajira.

Read more »

Grupos armados tienen en riesgo a población civil: Defensoría emite alerta temprana en Balboa, CaucaLa presencia del frente Carlos Patiño y la posible incursión de la columna móvil Fredy Ortiz mantienen en riesgo a la población de Balboa, Cauca, según advirtió la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre instalación de minas antipersonal y posibles confrontaciones en la región.

Read more »

Violencia armada y uso de drones explosivos en municipios del Cauca agrava la vulnerabilidad civilEl recrudecimiento de la violencia en municipios como Jamundí, Argelia, Suárez y Corinto, marcada por ataques con drones explosivos, hostigamientos y control territorial por grupos ilegales, ha generado desplazamientos masivos y amenazado el derecho al voto libre, según advierten autoridades y representantes locales.

Read more »

Distrito intervino 16 construcciones ilegales en zona de alto riesgo en la zona Nororiental de MedellínDieciséis construcciones que estaban en ejecución dentro de un lote de propiedad del Municipio y que además representaba alto riesgo geológico fueron ...

Read more »