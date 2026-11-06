Consuegra analiza desafíos de adopción de inteligencia artificial en empresas

Consuegra revela que la brecha entre inversión y retorno en inteligencia artificial crece por falta de integración operativa y cambio en modelos de negocio empresariales.

Carlos Consuegra reunió a directivos y especialistas de empresas como Amazon Web Services, Microsoft, Intel, Wonderful, BCG y Bain & Company para analizar los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en el mundo de los negocios.

La jornada abordó asuntos como la adopción empresarial de inteligencia artificial, la infraestructura necesaria para implementarla, la ciberseguridad, el talento y la transformación de los modelos de negocio. Durante su intervención, Consuegra puso el foco en una de las principales dificultades que enfrentan las organizaciones: la incapacidad para transformar sus modelos operativos y dejar en un segundo plano la integración de las herramientas con sus sistemas internos.

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Retorno de inversión sigue siendo incierto

La pregunta central es en qué punto estamos realmente con la inteligencia artificial. Para responderla, vale la pena retroceder un año y recordar cómo eran las conversaciones sobre esta tecnología en 2025. En ese momento, muchos medios especializados señalaban una preocupación recurrente: las empresas estaban interesadas en la inteligencia artificial, estaban invirtiendo en ella, pero no tenían claridad sobre el retorno de esas inversiones. Un año después, pese a que la tecnología ha mejorado de manera impresionante, la conversación sigue siendo prácticamente la misma.

Hay mucha inversión, muchas expectativas y todavía una frustración importante porque los resultados no siempre son claros. La tecnología ha avanzado. Hoy tenemos capacidades de procesamiento, alcance e impacto muy superiores a las de hace un año, incluso a las de hace seis meses. Entonces, ¿por qué las empresas siguen teniendo dificultades para obtener resultados?

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Desconexión entre tecnología y operación

La respuesta es que no estamos ante un problema tecnológico. Hay una diferencia importante entre lo que la inteligencia artificial puede hacer por las compañías y lo que estas realmente están aprovechando. Esa brecha no se está reduciendo; por el contrario, sigue creciendo. El problema está en cómo las organizaciones están utilizando la tecnología y en su capacidad para llevarla hasta la operación cotidiana.

La primera razón es que las empresas siguen comprando inteligencia artificial como si fuera una solución específica para una unidad de negocio. Se adquieren herramientas para finanzas, operaciones o mercadeo, y eso termina generando una cantidad de pruebas piloto pequeñas y dispersas dentro de las organizaciones. Son proyectos que pueden tener impactos puntuales, pero que difícilmente atraviesan a la compañía como un todo.

Pensemos en un banco. Cuando una persona llama para consultar su saldo o solicitar un crédito de consumo, no es cliente de la unidad de finanzas o de la unidad de mercadeo: es cliente del banco. Su experiencia atraviesa diferentes áreas y procesos de la organización. Lo mismo ocurre con una compañía de telecomunicaciones o una aseguradora. El cliente necesita que la empresa responda de principio a fin, pero las organizaciones todavía tienen dificultades para conectar todas sus áreas mediante inteligencia artificial.

Necesidad de cambiar el modelo operativo

La segunda razón es que las compañías utilizan la tecnología, pero no cambian su modelo operativo. Con una herramienta como la inteligencia artificial, no basta con incorporar una nueva solución a la manera en que ya se trabaja. Es necesario transformar la forma de operar. Si no hacemos ese cambio, difícilmente vamos a conseguir el impacto esperado.

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La tercera razón es que muchas empresas dejan la implementación para después, como si fuera un componente separado del producto tecnológico. Hoy desarrollar un agente de inteligencia artificial puede ser relativamente sencillo. En menos de una hora, una persona puede construir uno utilizando distintas plataformas. Pero el verdadero problema no es crear el agente, sino conectarlo con la tecnología que ya existe dentro de la organización.

¿Cómo se conecta con el sistema central de un banco? ¿Cómo se integra con las aplicaciones que utiliza una aseguradora? ¿Cómo puede operar con los sistemas antiguos de una compañía de telecomunicaciones o de un gran comercio minorista? En muchas organizaciones hay aplicaciones que llevan años funcionando y que solo pueden ser operadas por un grupo reducido de personas. Si la conexión con esos sistemas no se considera parte del producto y de la estrategia, será muy difícil resolver los problemas de fondo y conseguir un retorno sobre la inversión.

Diferenciación entre producto e implementación

Por un lado, está el producto tecnológico: una plataforma para desarrollar agentes de inteligencia artificial. Por otro, está la implementación, que requiere equipos locales capaces de trabajar con las empresas, desarrollar integraciones y construir las interfaces de programación necesarias para conectar las nuevas herramientas con los sistemas existentes.

Consuegra cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el sector tecnológico. Su análisis destaca que el éxito no reside en la sofisticación del algoritmo, sino en la arquitectura de integración empresarial. Las organizaciones que logren superar la barrera de la conectividad interna y reformular sus procesos operativos serán las únicas capaces de capitalizar verdaderamente el potencial de la inteligencia artificial en sus modelos de negocio actuales.