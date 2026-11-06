Consuegra: La brecha de la IA en empresas por falta de integración sistémica

Francisco Consuegra alerta sobre la desconexión entre la inversión en inteligencia artificial y los resultados operativos reales en grandes corporaciones.

Francisco Consuegra, una figura destacada con más de 25 años de trayectoria en el sector tecnológico, dirigió un análisis crucial sobre el estado actual y los desafíos futuros de la inteligencia artificial en el entorno corporativo global.

Este evento reunió a un conjunto exclusivo de directivos y especialistas de alta influencia, incluyendo representantes de Amazon Web Services, Microsoft, Intel, Wonderful, BCG y Bain & Company, para discutir estrategias fundamentales.

Also read Paciente psiquiárica hiere a tres trabajadores del Hospital Francisco Valderrama en Turbo

La jornada abarcó temas críticos como la adopción empresarial de la inteligencia artificial, la infraestructura necesaria para su implementación, la ciberseguridad, la gestión del talento y la transformación de los modelos de negocio.

Consuegra centró su intervención en una de las dificultades más persistentes que enfrentan las organizaciones modernas: la capacidad de transformar sus modelos operativos internos mediante el uso efectivo de estas nuevas tecnologías.

Evolución de las conversaciones sobre la IA

Consuegra comenzó su intervención con una pregunta reflexiva sobre el punto exacto en el que se encuentra la industria hoy en comparación con hace un año, situando el contexto en el año 2025.

En ese momento, los medios especializados señalaban una preocupación recurrente: las empresas mostraban interés e invertían en inteligencia artificial, pero carecían de claridad sobre el retorno real de esas inversiones.

Un año después, pese a que la tecnología ha mejorado de manera impresionante, la conversación sigue siendo prácticamente la misma, marcando una continuidad en la incertidumbre corporativa.

Advertisement

Actualmente existe mucha inversión y muchas expectativas, pero también una frustración importante porque los resultados tangibles no siempre son claros ni inmediatos para los accionistas y directivos.

La brecha entre tecnología y operación real

La tecnología ha avanzado considerablemente, ofreciendo capacidades de procesamiento, alcance e impacto muy superiores a las de hace un año o incluso a las de hace seis meses.

Pese a este salto técnico, las empresas continúan teniendo dificultades para obtener resultados medibles, lo que indica que no se trata de un problema tecnológico, sino de gestión.

Existe una diferencia importante entre lo que la inteligencia artificial puede hacer por las compañías y lo que estas realmente están aprovechando en su día a día operativo.

Esa brecha no se está reduciendo; por el contrario, sigue creciendo debido a cómo las organizaciones utilizan la tecnología y su capacidad limitada para llevarla hasta la operación cotidiana.

Errores comunes en la implementación corporativa

La primera razón de este fracaso relativo es que las empresas siguen comprando inteligencia artificial como si fuera una solución específica para una única unidad de negocio.

Se adquieren herramientas aisladas para finanzas, operaciones o mercadeo, lo que genera pruebas piloto pequeñas y dispersas que difícilmente atraviesan a la compañía como un todo.

Estos proyectos pueden tener impactos puntuales, pero no logran integrar la experiencia del cliente, como ocurre en bancos o aseguradoras donde la interacción es transversal.

Desafíos de integración y modelo operativo

La segunda razón fundamental es que las compañías utilizan la tecnología sin cambiar su modelo operativo, limitando severamente el impacto esperado en la eficiencia.

Con una herramienta como la inteligencia artificial, no basta con incorporar una nueva solución a la manera en que ya se trabaja; es necesario transformar radicalmente la forma de operar.

Advertisement

La tercera razón es que muchas empresas dejan la implementación para después, tratándola como un componente separado del producto tecnológico principal en lugar de integrado.

Desarrollar un agente de inteligencia artificial puede ser relativamente sencillo hoy en día, requiriendo menos de una hora para construir uno utilizando distintas plataformas disponibles.

Complejidad de la conexión con sistemas legacy

El verdadero problema no es crear el agente, sino conectarlo con la tecnología que ya existe dentro de la organización de manera fluida y segura.

Se plantean interrogantes esenciales sobre cómo se conecta con el sistema central de un banco o cómo se integra con las aplicaciones que utiliza una aseguradora actualmente.

También se considera cómo puede operar con los sistemas antiguos de una compañía de telecomunicaciones o de un gran comercio minorista que tienen décadas de historia.

En muchas organizaciones hay aplicaciones que llevan años funcionando y que solo pueden ser operadas por un grupo reducido de personas con conocimiento específico.

Requerimientos estratégicos para el futuro

Si la conexión con esos sistemas no se considera parte del producto y de la estrategia global, será muy difícil resolver los problemas de fondo y conseguir un retorno sobre la inversión.

Por un lado, está el producto tecnológico: una plataforma para desarrollar agentes de inteligencia artificial con capacidades generativas avanzadas.

Por otro lado, está la implementación, que requiere equipos locales capaces de trabajar con las empresas de forma estrecha y personalizada durante el proceso.

Estos equipos deben desarrollar integraciones complejas y construir las interfaces de programación necesarias para conectar las nuevas herramientas con los sistemas existentes.