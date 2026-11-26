El 29 de noviembre, 383.952 habitantes de ocho municipios antioqueños votan la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás en una consulta histórica para la región.

Este domingo 29 de noviembre se realizará la Consulta Popular para determinar si los ciudadanos de ocho municipios antioqueños aceptan la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. La votación busca establecer una asociación municipal que integre administrativamente a Rionegro como municipio núcleo junto a Guarne, San Vicente Ferrer, El Santuario, El Retiro, La Ceja, El Carmen de Viboral y La Unión.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, un total de 383.952 ciudadanos estarán habilitados para ejercer su derecho al voto en este proceso democrático. De este universo electoral, 196.512 corresponden a mujeres y 187.440 a hombres, quienes deberán responder a la pregunta central: ¿Están de acuerdo con la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás?

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Logística Electoral y Puestos de Votación

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha organizado una estructura robusta para facilitar el ejercicio del sufragio en los territorios participantes. Se instalarán 87 puestos de votación distribuidos entre 51 ubicaciones urbanas y 35 rurales, además de una mesa especial en el penal. El recuento total incluye 501 mesas electorales, de las cuales 427 son de carácter urbano y 73 rurales.

Para garantizar el correcto desarrollo del proceso, fueron designados 3.665 jurados de votación. Esta fuerza laboral está compuesta por 3.006 jurados titulares y 659 remanentes. Todos los integrantes de estas mesas recibirán la capacitación debida por parte de la entidad electoral antes de asumir sus funciones el día de la jornada.

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Posiciones de Líderes y Actores Clave

El expresidente Álvaro Uribe, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón se han posicionado abiertamente a favor de la iniciativa. Estas figuras políticas han entrado de lleno en la promoción de la consulta, buscando consolidar una región que empodere a Rionegro y armonice las administraciones locales bajo un solo modelo de gestión metropolitana.

La oposición a esta integración proviene principalmente de sectores de la izquierda política. Mientras que los partidarios argumentan que la medida emula el éxito del Valle de Aburrá liderado por Medellín, los detractores mantienen posturas críticas. La división política se refleja en la movilización de recursos y estrategias por parte de los mandatarios regionales para asegurar una alta participación ciudadana a favor del proyecto.

Objetivos Estratégicos e Impacto Regional

La génesis de este proceso reside en la voluntad de los ocho municipios de establecer una agrupación que les permita sumar esfuerzos y recursos financieros. El objetivo principal es desarrollar propuestas comunes en torno al ordenamiento territorial y la planificación estratégica de la zona.

Entre las áreas prioritarias de desarrollo se encuentran proyectos de transporte masivo, vivienda y sistemas de salud. La integración administrativa busca optimizar la prestación de servicios públicos y mejorar la conectividad entre las distintas ciudades del valle, replicando la estructura metropolitana que ha permitido a Medellín funcionar como un hub urbano integrado.

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Invocación a la Participación Temprana

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha emitido un llamado directo a la ciudadanía para que el proceso democrático se desarrolle sin contratiempos. Penagos invitó a las personas que decidan votar a dirigirse a sus mesas lo antes posible, con el fin de evitar aglomeraciones y largas filas.

Es fundamental recordar que la jornada electoral tiene un horario límite estricto. Después de las cuatro de la tarde, ninguna persona podrá ejercer su derecho al voto. Esta disposición busca garantizar la seguridad de los electores y la eficiencia en el conteo de los 383.952 sufragios esperados para definir el futuro administrativo del Valle de San Nicolás.