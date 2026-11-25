La consulta del 29 de noviembre definirá el futuro del Área Metropolitana de Oriente en Antioquia. Conoce a los promotores, opositores y el impacto político para las elecciones de 2027.

La recta final de la consulta por el Área Metropolitana de Oriente, programada para este domingo 29 de noviembre, se ha convertido en el termómetro político más preciso de la subregión. En pleno escenario de preámbulo electoral de cara a las elecciones del próximo año, diferentes fuerzas políticas están midiendo sus fuerzas en las calles e intensificando sus esfuerzos para impulsar o detener esta futura figura supramunicipal.

Promotores impulsan organismo desde la experiencia

Entre los promotores del sí destacan precandidatos vinculados al grupo de exsecretarios que renunciaron a la Gobernación a mediados de este año. Eugenio Prieto, exdirector de Planeación, y Rodrigo Hernández, exalcalde de Rionegro y exgerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, lideran esta campaña. Durante su gestión en Planeación, Prieto fue el principal impulsor de retomar la iniciativa de crear este organismo. Hernández se ha sumado a estos esfuerzos reuniéndose con ciudadanos y líderes en los municipios junto a Prieto.

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Opositores cuestionan concentración de poder

En la orilla de los opositores, múltiples colectividades han expresado reparos significativos. Partidos como Dignidad y Compromiso, a través de líderes como el diputado Luis Peláez, cuestionan el organismo por considerar que concentraría el poder en Rionegro y desequilibraría la cancha para otros municipios. Otras dudas han sido planteadas desde el Pacto Histórico por diputados como Manuel García, o la Alianza Verde por cuenta de Camilo Calle. También se han expresado reservas el exsenador León Fredy Muñoz y la reciente voz crítica del exsecretario de Gobierno y exgobernador encargado Luis Fernando Suárez.

Escenario político complejo y alianzas en Medellín

Pese a que la coalición de gobierno mantiene gran fuerza en el Oriente antioqueño, los analistas políticos ven complejo el panorama en municipios como La Unión, San Vicente Ferrer y El Santuario, donde la oposición ha ganado terreno. La votación de este fin de semana entregará una primera fotografía de la movida política regional. En la capital, la presentación del informe de Calidad de Vida de Medellín Cómo Cómo Vamos reunió a los precandidatos a la Alcaldía para 2027: Manuel Villa, Felipe Vélez, Sebastián López y Daniel Carvalho.

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Tensiones internas en el Centro Democrático

Más allá de la consulta oriental, el representante a la Cámara por Antioquia, Andrés Guerra Hoyos, ratificó su posición tras la propuesta de conversar con Aníbal Gaviria para fortalecer una gran coalición. Guerra señaló que no acompañaría a ningún precandidato del Centro Democrático hasta que el partido decida. El proyecto de presupuesto de Medellín para el próximo año también enfrenta críticas del Centro Democrático por parte de la diputada Verónica Arango y el concejal Luis Guillermo Vélez.

Debate sobre lealtades y liderazgo político

La controversia generada por la idea de una alianza con Gaviria desató tensiones internas. El precandidato Alejandro Arbeláez cuestionó las lealtades políticas de Gaviria, mientras Luis Fernando Suárez respondió calificándolo de politiquero. En la capital, la representante Verónica Estrada quedó aislada por inconsistencias en sus títulos, recibiendo reparos del diputado Manuel García y el concejal José Luis Marín. El exsenador León Fredy Muñoz intentó defenderla inicialmente, pero la política Isabel Zuleta afirmó que responde solo por sus actos.