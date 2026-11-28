Este 29 de noviembre, 384 mil ciudadanos de ocho municipios del Oriente antioqueño definirán la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás mediante votación que se extenderá de 8 a.m. a 4 p.m.

El próximo domingo 29 de noviembre, los habitantes de ocho municipios localizados en el Oriente del departamento de Antioquia, Colombia, tendrán la oportunidad de participar en un proceso democrático fundamental para el futuro de su región. Un total de 384 mil ciudadanos registrados están llamados a las urnas para decidir si se aprueba o se rechaza la creación oficial del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Esta consulta popular representa un paso significativo hacia la reorganización territorial y la gestión conjunta de servicios públicos en la subregión oriente antioqueña.

Detalles Logísticos y Horarios de la Votación

Las votaciones se desarrollarán durante un período de ocho horas, específicamente entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde del domingo 29 de noviembre. Para facilitar el acceso a los electores, la logística electoral ha contemplado la apertura de 87 puestos de votación distribuidos estratégicamente en la zona. Esta infraestructura incluye 51 ubicaciones en zonas urbanas, 35 en áreas rurales y un puesto especializado para la población reclusa, garantizando así la participación de todos los sectores sociales.

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En total, se habilitarán 501 mesas de votación donde los ciudadanos podrán emitir su voto de forma libre y secreta. La distribución de estos espacios busca minimizar las colas y facilitar el tránsito de los electores hacia sus respectivos lugares de sufragio. Las autoridades electorales han confirmado que toda la preparación técnica y operativa está lista para garantizar que la jornada transcurra con normalidad y dentro de los marcos legales establecidos para estos procesos.

Seguridad y Medidas en los Municipios Participantes

La seguridad de la jornada electoral y de los ciudadanos está asegurada por la presencia de 600 uniformados pertenecientes a varias especialidades de la fuerza pública. Estos efectivos estarán desplegados en todos los municipios habilitados para el proceso, brindando acompañamiento constante durante las horas de votación. Aunque las autoridades no han detallado cuántos efectivos se destinarán a cada localidad específica, se ha confirmado que la cobertura será integral en toda la subregión.

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Entre los ocho municipios que conforman esta entidad potencial, solo Guarne ha decretado oficialmente ley seca para el día 29 de noviembre. Los restantes siete municipios, que incluyen a La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Rionegro y San Vicente Ferrer, no han impuesto esta restricción general. Por lo tanto, las medidas sobre la venta y el consumo de bebidas alcohólicas pueden variar según la normativa municipal vigente en cada localidad.

Posiciones de Autoridades y Expectativas del Proceso

Luis Fernando Agudelo Henao, director de Planeación de Antioquia, ha destacado que la consulta permitirá a los ciudadanos elegir el esquema de coordinación que mejor beneficie a su territorio. El objetivo es determinar si la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás es la vía adecuada para gestionar temas transversales como la movilidad, el medio ambiente, el ordenamiento territorial y los servicios públicos. Este modelo administrativo busca emular el éxito de otras entidades similares, como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La iniciativa ha contado con el respaldo explícito de figuras clave como el expresidente Álvaro Uribe y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Ambos han calificado el proceso como una gran oportunidad para el desarrollo integral de la subregión, enfatizando la importancia de la participación ciudadana en la definición del futuro político y administrativo del área. Su apoyo busca incentivar la concientización sobre los beneficios potenciales de una gestión metropolitana unificada.

Consecuencias y Pasos Siguientes tras la Consulta

El resultado de esta jornada definirá si el Oriente antioqueño adopta un esquema de coordinación metropolitana o mantiene su estructura actual de gobernanza independiente. Si la propuesta es aprobada, se iniciará el proceso legal para constituir esta nueva entidad administrativa, lo que implicará cambios significativos en la planificación urbana y la prestación de servicios. Si la propuesta es rechazada, los municipios continuarán operando con autonomía individual, aunque podrían explorar otras formas de cooperación regional.

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Los ciudadanos que se dirijan a las urnas el 29 de noviembre deben recordar llevar consigo su cédula de ciudadanía vigente para poder sufragar. Es recomendable consultar con anticipación tanto el puesto de votación asignado como la mesa específica donde les corresponde votar, evitando así contratiempos o pérdidas de tiempo durante la jornada. La transparencia y la organización en cada municipio son fundamentales para asegurar que el deseo de los 384 mil electores sea reflejado fielmente en el resultado final.