Eleven thousand citizens vote on merging eight municipalities in eastern Antioquia into a single metropolitan area with administrative autonomy and integrated services.

La jornada electoral para definir el futuro político y administrativo de ocho municipios en el Oriente de Antioquia se realizará sin más demoras el domingo 29 de noviembre, iniciando a las 08:00 de la mañana. Esta consulta popular busca determinar si los habitantes de Rionegro, La Ceja del Tambo, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, El Santuario, San Vicente Ferrer y La Unión conformarán el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.

Contexto histórico y fecha definitiva

La Registraduría Nacional ha confirmado que el proceso comicial se llevará a cabo tras dos aplazamientos previos ocurridos el 9 de noviembre de 2025 y el 2 de agosto de 2026, motivos que incluyeron fricciones políticas entre la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional, así como problemas presupuestales iniciales. La viabilidad de esta tercera intentona se logró únicamente después de que un juez ordenara a la Nación financiar la jornada, resolviendo el retraso en el giro de recursos por parte del Ministerio de Hacienda que había afectado también una votación frustrada previamente en diciembre de 2019.

Also read Consulta Area Metropolitana Oriente Antioquia: Votacion Domingo San Nicolas

Instalaciones y umbral de participación

Para garantizar la cobertura electoral en los ocho municipios participantes, la Registraduría dispuso de 87 puestos de votación específicos, distribuidos en 51 ubicaciones urbanas y 35 rurales. Según el acuerdo vigente con la entidad electoral, el potencial electorado está compuesto por 381.671 personas que ejercerán su derecho al sufragio en 1.121 mesas habilitadas, con un total de 3.665 jurados designados para la jornada, de los cuales 3.006 son titulares y 659 funcionan como remanentes.

El reglamento establece que el umbral mínimo de participación requerida es del 5 % del potencial votante de cada municipio, aunque la decisión ganadora se define por la mayoría absoluta de los votos totales emitidos en el proceso, asegurando así la legitimidad democrática de la conformación de la nueva entidad administrativa.

Advertisement

Beneficios administrativos y de seguridad

La figura jurídica del Área Metropolitana otorgaría personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa a la entidad resultante, permitiendo gestionar proyectos regionales y atraer inversiones de manera unificada. Entre las reformas estructurales anunciadas por la Gobernación de Antioquia se encuentra la implementación de un modelo de Policía Metropolitana y la creación de un sistema integrado de transporte intermunicipal que conectará directamente a los ocho municipios con el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

Los promotores del proyecto enfatizan que la integración facilitará la unificación de reglas y controles conjuntos para la protección crítica de fuentes hídricas, cuencas, bosques y humedales, además de coordinar un sistema metropolitano de salud y ordenamiento territorial. Temas estructurales como la gestión de vías, servicios públicos y la seguridad pública se presentan como garantías para resolverse de manera integrada, resolviendo problemáticas que desbordan las capacidades individuales de cada municipio por separado.

Posturas políticas y críticas al proyecto

A pesar de las bondades administrativas señaladas, el proyecto enfrenta oposición significativa por parte de actores políticos que advierten sobre riesgos de burocracia y desequilibrios de poder. El diputado Luis Peláez, del partido Dignidad y Compromiso, sostuvo que la inclusión de un área metropolitana inclinaría la balanza del poder político a favor exclusivo de Rionegro, generando una jerarquía urbana desigual.

En la misma línea crítica, el exsecretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, argumentó que la figura buscaría que Rionegro ganara influencia política sobre sus municipios circundantes, cuestionando la utilidad de la misma dado que ese municipio no cuenta con la misma capacidad financiera que Medellín para cumplir con el rol de municipio núcleo. Estos argumentos contraponen la visión de eficiencia regional con temores sobre la concentración de poder administrativo y financiero en una sola cabecera municipal.

Advertisement

Defensas técnicas de la autonomía regional

Por el contrario, el exdirector de Planeación Eugenio Prieto, artífice del proyecto antes de renunciar para participar en la campaña del próximo año, aseguró que la autonomía de los municipios no se pierde, sino que se fortalece, una postura respaldada por sentencias de la Corte Constitucional. Prieto explicó que la ley entrega instrumentos de planificación y administración conjunta para resolver problemas que exceden la capacidad fiscal y operativa de los entes locales de forma aislada.

El exalcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández, coincidió en que el Área Metropolitana representa la garantía necesaria para abordar retos complejos, reiterando que la integración es la vía idónea para gestionar el transporte, la infraestructura vial, los servicios públicos y la seguridad ciudadana de manera coordinada, superando las limitaciones de la gestión municipal tradicional.