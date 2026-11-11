Consumo de huevo en Colombia alcanza récord de 366 unidades por persona en 2025

Según Fenavi, Colombia llegó en 2025 a 366 huevos por persona al año y a 37 kilogramos de pollo por habitante, impulsados por la tecnología avícola.

El consumo de huevo en Colombia alcanzó en 2025 un hito histórico, con 366 huevos por persona al año, es decir, casi uno al día, según balances de Fenavi. En el mismo año, el consumo anual de pollo llegó a 37 kilogramos de carne por habitante.

Ambas proteínas animales siguen entre las más consumidas en los hogares colombianos. La industria avícola atribuye este resultado a procesos tecnológicos orientados a la eficiencia, la nutrición y la seguridad alimentaria. El contenido fue elaborado en colaboración con Premex.

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Huevo y pollo en los hogares colombianos

El huevo y el pollo se mantienen como proteínas animales de alto consumo en Colombia gracias a una industria avícola que, según Premex Colombia, sigue incorporando tecnología para ser eficiente, nutritiva y segura.

Hernando Duque, gerente de Premex Colombia, compañía antioqueña con 47 años de trayectoria acompañando a productores pecuarios, explica que este avance responde a una búsqueda continua de eficiencia sin descuidar la calidad. Duque señala que detrás de una canasta de huevos hay un esfuerzo considerable en tecnología e innovación para cuidar a los animales y garantizar una proteína segura, accesible y de buena calidad.

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Para Premex Colombia, la calidad del producto final depende de mantener la eficiencia sin descuidar el cuidado de los animales. Según la compañía, la tecnología debe sostener tanto la producción como el bienestar de las aves.

Según la compañía, campañas sectoriales como 'Con huevos queda mejor' han impulsado el uso del huevo más allá del desayuno. Con ello, el huevo se posiciona como ingrediente versátil para almuerzos, cenas y formatos novedosos.

Nutrición de precisión y granjas inteligentes

La avicultura moderna amplía su evolución con analítica de datos aplicada a la nutrición de precisión, una práctica que formula alimentos a la medida de cada granja.

Hernando Duque explica que la industria busca entender la altura sobre el nivel del mar de cada espacio, la calidad del agua que toman las aves, sus condiciones de vida y el tipo de alojamiento disponible.

Juan David Fernández, gerente de Alianza Iluma, indica que en la nutrición de precisión se usan tecnologías muy similares a las de los humanos. Entre ellas menciona probióticos que mejoran la salud e integridad intestinal de las aves y enzimas que favorecen su digestión.

A través de sensores instalados en los galpones, los productores de las granjas inteligentes o Smart Farms monitorean en tiempo real la temperatura, la humedad, el amoniaco y el CO2.

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Alianzas gana-gana y empleo en el campo

En Colombia hay 676 municipios con presencia avícola, y el sector genera cerca de 350.000 empleos directos e indirectos, según cifras de Fenavi. La mayor presencia se registra en Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Antioquia.

Juan David Fernández sostiene que la avicultura demuestra cómo la colaboración entre proveedores, técnicos y productores genera valor a largo plazo para toda la sociedad. Según él, el modelo no depende de que una parte gane y la otra pierda.

Fernández afirma que la tecnología permite generar eficiencias para que todos los eslabones de la cadena prosperen. Así, el consumidor final se beneficia de un producto de excelente calidad.

Impacto para los hogares y la cadena

Los productores avícolas colombianos buscan que los hogares sigan consumiendo huevo y pollo, con el propósito de respaldar a una industria que aporta a la alimentación del país y a su bienestar y crecimiento futuro.

La combinación de un empaque natural, una dosis individual y un perfil de nutrientes beneficiosos explica, según el contenido patrocinado, por qué el huevo mantiene su lugar en la mesa de los hogares colombianos.