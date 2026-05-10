Un brote de hantavirus en un crucero privado ha obligado a evacuar a los pasajeros y tripulantes del primero atracar en la Isla de Canarias, donde también se les aplicará una cuarentena de 42 días para prevenir la propagación del virus.

El barco MV Hondius logró atracar en la Isla de Canarias tras transitar muchos días en la madrugada tras anunciar que todos sus ocupantes se encuentran aparentemente sanos, pero deben cumplir una cuarentena de 42 días.

El Papa está contento de visitar Ginebra en junio y visitar Gran Canaria y Tenerife. Un líder español ha denunciado presiones para retirar publicidad de su campaña en Medellín. Un brote de hantavirus en el crucero fue reconocido por la OMS antes del desembarco en la Isla de Canarias





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