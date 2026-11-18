Vecinos en Tunja, Bogotá y Bucaramanga protestan contra el exceso de ruido vehicular y sonoro. Exigen aplicar la Ley 2450 de 2025 ante graves daños a la salud pública y biodiversidad según la OMS y la AEMA.

En Colombia, la lucha contra la contaminación acústica se intensifica debido a la inacción gubernamental frente a normativas vigentes. A pesar de contar con instrumentos legales como la Ley 2450 de 2025, los ciudadanos reportan un deterioro constante de su calidad de vida. La Agencia Europea de Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud advierten sobre los graves efectos sanitarios y ecológicos de este fenómeno ambiental generado por actividades humanas.

Desobediencia civil contra el ruido en ciudades principales

La desconexión entre la legislación y la realidad ha provocado movilizaciones espontáneas en diversas regiones del país. En Bogotá, alrededor de 60 vecinos del sector de Teusaquillo bloquearon la calle 53 con carrera 50. Este acto de desobediencia civil fue encabezado principalmente por adultos mayores que buscan denunciar la crisis de movilidad y la contaminación auditiva crónica.

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Los residentes de Teusaquillo describen su entorno como un calvario debido a la presencia constante de conciertos y eventos deportivos que obstruyen las vías públicas. La acumulación de estas molestias ha llevado a la población a tomar medidas drásticas para exigir el respeto a su tranquilidad y seguridad.

En Tunja, Boyacá, Radio informo el 23 de octubre de 2026 que los habitantes manifiestan su profunda inconformidad. Las quejas se centran en el exceso de ruido provocado por equipos de sonido, motocicletas y el uso indiscriminado de juegos pirotécnicos. Los vecinos reclaman mayores controles por parte de las autoridades para garantizar el cumplimiento estricto de la Ley 2450 de 2025.

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Fuentes y consecuencias sanitarias según organismos internacionales

La Organización Mundial de la Salud establece que las principales fuentes de exposición al ruido ambiental incluyen el tráfico rodado, ferroviario y aéreo, así como obras de construcción. También se identifican aerogeneradores y actividades de ocio, como el uso inapropiado de dispositivos de audio personales, como factores críticos de riesgo.

El organismo internacional señala que el ruido excesivo incrementa significativamente el riesgo de cardiopatía isquémica e hipertensión. Además, se asocia con trastornos del sueño, pérdida de audición, tinnitus y deterioro cognitivo. Existe evidencia creciente de otros efectos adversos, incluyendo problemas de salud mental y resultados negativos en partos.

En Europa, la situación es igualmente alarmante. En 2011, se estimó que el ruido del tráfico provocó la pérdida de un millón de años de vida saludable únicamente en Europa occidental. Estas cifras subrayan la urgencia de implementar políticas de calidad acústica efectivas a nivel global y local.

Impacto ecológico y la urgencia de la Ley 2450

La Agencia Europea de Medio Ambiente advierte que la contaminación acústica altera la biodiversidad de manera significativa. El ruido del transporte afecta el comportamiento, la fisiología y el uso de hábitats por parte de diversas especies, impactando negativamente el funcionamiento de los ecosistemas completos.

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En Bucaramanga, la Vanguardia ha documentado protestas de los residentes de Cabecera. Estas quejas se dirigen contra el ruido excesivo, las riñas de gallos, la ocupación de espacios públicos y los problemas en la llamada Cuadra Play. La población exige una respuesta inmediata de las autoridades locales.

En Colombia, la Ley 2450 de 2025 y otras disposiciones están diseñadas para desarrollar una política de calidad acústica integral. Sin embargo, los residentes en Tunja, Bogotá y Bucaramanga exigen que esta normativa se aplique con rigor para proteger tanto la salud humana como la tranquilidad de los animales que conviven en estos sectores urbanos.