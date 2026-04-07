Contigo Perú: Un Rincón de la Auténtica Cocina Peruana en Medellín

Descubre Contigo Perú, un restaurante en Medellín que celebra la rica tradición gastronómica peruana. Disfruta de sabores auténticos, ingredientes importados y una experiencia culinaria que te transportará al corazón del Perú.

La vibrante escena culinaria de Medellín continúa su ascenso, tal como lo indica la prestigiosa revista Time Out, que en 2025 posicionó a la capital antioqueña como la tercera ciudad con la mejor oferta gastronómica a nivel mundial.

Este reconocimiento consolida a Medellín como un destino predilecto para los amantes de la buena mesa, atrayendo tanto por sus exquisitas preparaciones locales como por la enriquecedora convergencia de culturas y gastronomías internacionales, destacando especialmente la influencia de la cocina peruana. La diversidad geográfica del Perú, que abarca desde las costas del Pacífico hasta las alturas de los Andes y la exuberancia de la Amazonía, se manifiesta en una amplia gama de sabores y platos icónicos como el ceviche, el arroz a la norteña y el arroz chaufa, ofreciendo una experiencia culinaria inigualable.\En este contexto, hace seis años, Contigo Perú abrió sus puertas en Medellín, con la firme intención de honrar y difundir la rica tradición gastronómica del país andino. Ubicado estratégicamente en El Poblado, dentro del Centro Empresarial San Fernando Plaza, el restaurante se ha establecido como un referente, fusionando magistralmente la técnica culinaria, la tradición ancestral y una inquebrantable búsqueda de la autenticidad peruana. Juan Polo, oriundo de Lima y residente en Medellín desde hace más de una década, es el artífice detrás de este proyecto. Su enfoque principal reside en la evolución constante de la propuesta gastronómica, con el objetivo primordial de brindar a los comensales una experiencia que capture fielmente la esencia de los sabores peruanos. “Todo comenzó con el deseo de compartir la cultura de mi país, y qué mejor manera de hacerlo que a través de la gastronomía, ofreciendo un menú que combina lo clásico con toques gourmet, donde la calidad es el pilar fundamental”, explica Juan Polo, el visionario creador de Contigo Perú. La clave del éxito de Contigo Perú radica en su compromiso con la autenticidad, un factor distintivo que permea cada aspecto del restaurante. Desde la meticulosa selección de los ingredientes hasta la cuidadosa elaboración de cada plato, se prioriza mantener la fidelidad a las recetas tradicionales, incorporando ingredientes frescos importados directamente de Perú. Un claro ejemplo es el uso de corvina fresca en la preparación del ceviche, un detalle que lo diferencia significativamente en el panorama culinario de la ciudad.\Contigo Perú aspira a ser más que un simple restaurante; se proyecta como un lugar de encuentro habitual para aquellos que aprecian y disfrutan de la cocina criolla peruana. Mediante sabores que incitan a repetir la experiencia y a explorar nuevas propuestas, el restaurante busca establecer una conexión genuina con cada comensal. El menú del restaurante se presenta como un viaje sensorial a través de los sabores más emblemáticos del Perú, donde la tradición se fusiona con una presentación cuidadosamente elaborada y contemporánea. El “combo criollo”, por ejemplo, ofrece una experiencia completa que reúne algunos de los platos más representativos de esta gastronomía, permitiendo a los comensales saborear la riqueza de la cocina peruana en su máxima expresión. Cada elemento del restaurante está diseñado para evocar la esencia del Perú, desde su ambiente, que se inspira en los colores rojo y dorado, evocando la bandera y la herencia inca, hasta la música ambiental y la selección de ingredientes importados. El espacio en su conjunto propone una inmersión completa en la cultura peruana, sin necesidad de salir de Medellín. De esta manera, Contigo Perú se consolida como un restaurante que trasciende lo meramente gastronómico, convirtiéndose en un destino que invita al descubrimiento, al compartir y al disfrute. En cada visita, el restaurante ofrece un recorrido por la esencia de la cocina peruana, concebido especialmente para aquellos que valoran los detalles, la calidad y las experiencias que perduran en la memoria. Si desea vivir esta experiencia culinaria excepcional, puede realizar su reserva aquí. Para mayor información, puede contactar a través de WhatsApp al 3153633820 o visitar www.contigoperu.co. *Contenido realizado en alianza con Contigo Perú





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