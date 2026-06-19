Continuará racionamiento de agua en Cartagena por efectos de El Niño

Aguas de Cartagena anuncia que el racionamiento de agua continuará del 22 al 28 de junio de 2026 en varios sectores, afectando al 10% de la población, mientras se normaliza el servicio tras la afectación por microalgas y sequía.

Aguas de Cartagena (Acuacar) informó que el esquema temporal de ajuste en la distribución del servicio de acueducto continuará durante la semana del lunes 22 al domingo 28 de junio de 2026.

La medida, que afecta al 10 % de la población de la ciudad, responde a las condiciones ambientales asociadas al fenómeno de El Niño, las cuales siguen impactando la calidad del agua cruda que se utiliza en el proceso de potabilización. La empresa señaló que, gracias a los avances en la estabilización de la Planta de Tratamiento El Bosque, se ha logrado reducir el número de usuarios bajo el esquema temporal, pasando de un porcentaje mayor a solo un 10 %, equivalente a aproximadamente 15.000 usuarios.

El 90 % restante, unos 312.000 usuarios, continúa recibiendo suministro continuo las 24 horas del día. La programación de racionamiento se mantiene de manera alternada en diversos sectores de la ciudad, en el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo.

Acuacar recuerda a los usuarios la importancia de consultar periódicamente la programación actualizada en su página web oficial, en la sección Mantenimientos programados, así como en sus canales digitales oficiales, donde se informan oportunamente los ajustes operativos que varían cada semana. La empresa ratifica su compromiso de continuar trabajando de manera permanente hasta lograr la normalización total del servicio en la ciudad, manteniendo su atención prioritaria en los usuarios que aún permanecen bajo la medida temporal de ajuste.

El listado de barrios y sectores que no tendrán servicio durante esa semana incluye zonas como Manga, Pie la Popa, Lo Amador; Olaya Herrera en sectores como Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, San José Obrero, Nuevo Porvenir y Comercio Doña Manuela. Tampoco habrá servicio en Marlinda, Pontezuela, Bayunca, Tierra Baja, Puerto Rey, Ciudadela La Paz, Villa Lorena, Villa León, Villas de Aranjuez, Parque de Bolívar, Ciudad del Bicentenario II Etapa.

Además, se verán afectados Vista Hermosa entre la calle 14 a la diagonal 30 y carreras 57E a la 60E; Olaya Herrera sector Stella, entre la diagonal 32 a la diagonal 32A, entre la diagonal 32A a la avenida Pedro Romero. Otros sectores sin servicio incluyen Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco sector Las Canteras, La María, sectores Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé; y La Esperanza, sector Las Delicias.

También se suman Simón Bolívar, la Victoria, Torres, Floridablanca, Nueva Delhi, San Pedro Mártir, Villa del Rosario, Altos Jardines, La Consolata, Ciudadela 2000, El Educador, Nuevos Jardines, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Altos de San Pedro Mártir, Las Reinas, Minuto de Dios, La Central, Parte del Carmelo, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamari, Villa Rubia, César Flores, Villa Ángela; Flor del Campo, Colombiatón, Urbanización India Catalina, Portal de La Cordialidad y Urbanizaciones Ciudad del Bicentenario I Etapa. Asimismo, no habrá servicio en Albornoz, Nuevo Campestre, Altos del Campestre, Bellavista, Bernardo Jaramillo, Río Elba, El Libertador, 20 de Julio, Emmanuel, Antonio José de Sucre, Villa Rosa, Pasacaballos, Membrilla y Arawa.

Áreas específicas como La Candelaria entre carrera 34 a la 38 y calle 31 a la Vía Perimetral; Navas Meisel entre las calles 4A a la 4D y las carreras 56 a la 66; Rosedal entre las calles 4G a la 5 y las carreras 78B a la 78C; y La Gaitana entre las calles 3 a la 4 y las carreras 74 a la 77 también estarán sin suministro. Aguas de Cartagena reporta avances en el manejo de la contingencia por microalgas, lo que ha permitido mejorar la situación.

La empresa reitera su compromiso con la comunidad y seguirá informando sobre cualquier cambio en la programación





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