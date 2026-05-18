Contrabando de cigarrillos en Antioquia: 51% de los vendidos en 2022 eran ilegales

Una encuesta de la Federación Nacional de Departamentos (FND) muestra que en 2022, más del 50% de los cigarrillos que se comercializaron en Antioquia eran ilegales, y este porcentaje ha estado en aumento desde entonces. Además, el departamento supera el promedio nacional en cuanto al porcentaje de cigarrillos de contrabando que se venden.

Más de la mitad de los cigarrillos que se fuman en el departamento son de contrabando, lo que afecta los pulmones de los fumadores y golpea las arcas del maltratado sistema de salud de las regiones.

Según una encuesta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), realizada por Invamer, en 2022 el 37% de los cigarrillos que se comercializaron en Antioquia eran ilegales, pero desde ese momento ha venido en un alza sostenida. Para 2023 el porcentaje llegó al 40% y para 2024 el 43% de los cigarrillos vendidos en Antioquia provenían de la ilegalidad.

El departamento, incluso, supera el promedio nacional, puesto que en los 32 restantes el porcentaje de cigarrillos de contrabando que se venden llegó el año pasado al 38%





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