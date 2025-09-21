Contradicciones en la muerte de Shantal: Caribe Afirmativo denuncia violencia, autoridades confirman muerte natural

Un comunicado de Caribe Afirmativo denunció la muerte violenta de Shantal, una mujer trans y líder cultural. Sin embargo, el acta de defunción y la Policía Metropolitana de Barranquilla afirman que la muerte fue por causas naturales, desatando controversia.

El pasado 19 de septiembre, la organización Caribe Afirmativo , dedicada a la defensa y promoción de los derechos de las personas Lgbtiq+ en la región del Caribe colombiano, emitió una denuncia sobre la “muerte violenta” de una mujer trans identificada como Shantal .

En un comunicado difundido, la ONG expresó su consternación por el fallecimiento de Shantal, quien además de ser una reconocida figura en la comunidad trans, destacaba como reina popular del Carnaval Gay de Rebolo y líder cultural, resaltando su importante labor en la promoción de la cultura y la visibilidad de la comunidad. El comunicado de Caribe Afirmativo señalaba que Shantal fue víctima de un ataque violento, lo que requirió su hospitalización y posterior ingreso a cuidados intensivos, alimentando la preocupación y el llamado a la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte. Sin embargo, EL HERALDO tuvo acceso al acta de defunción de Shantal, documento oficial que certifica que la muerte obedeció a causas naturales, específicamente relacionadas con problemas de salud preexistentes. Este hallazgo contradice la versión inicial de Caribe Afirmativo, generando un debate sobre la información y la interpretación de los hechos. \EL HERALDO se comunicó con el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Edwin Urrego, para obtener más detalles sobre el caso y aclarar las dudas surgidas. Según el general Urrego, las autoridades tomaron conocimiento del caso a raíz del comunicado emitido por Caribe Afirmativo, lo que impulsó una investigación interna para verificar la información y determinar la causa real del fallecimiento. El general explicó que, según la información recabada, Shantal, quien también era una persona en situación de calle, ingresó a un centro asistencial debido a problemas respiratorios. Los exámenes médicos revelaron que padecía tuberculosis, una enfermedad infecciosa que finalmente fue la causa determinante de su muerte. Adicionalmente, se detectó un segundo diagnóstico de VIH, lo que agravó su condición de salud. El comandante de la Mebar indicó que esta información fue proporcionada por el personal médico a un funcionario de derechos humanos, descartando la versión de una muerte violenta. El general Urrego enfatizó que la institución no tuvo conocimiento previo del caso, precisamente porque la muerte fue clasificada como natural y no requería los procedimientos de investigación y peritaje que se aplican en casos de violencia. La presencia de algunos moretones en los brazos de Shantal fue mencionada, pero el general Urrego precisó que, según el informe médico, estos moretones databan de tiempo atrás y no eran recientes. El acta de defunción, al certificar la muerte natural por tuberculosis, justificó que el cuerpo no fuera trasladado a Medicina Legal para una autopsia, confirmando la versión oficial. \La controversia generada por las diferentes versiones subraya la importancia de la verificación de la información y la transparencia en la comunicación, especialmente cuando se trata de casos que involucran a grupos vulnerables. La comunidad Lgbtiq+ y las organizaciones que la representan, como Caribe Afirmativo, desempeñan un papel fundamental en la denuncia de actos de violencia y discriminación, pero también es crucial que la información se base en datos precisos y verificables. El caso de Shantal pone de manifiesto la necesidad de un diálogo constante entre las instituciones, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de garantizar una cobertura responsable y precisa de los acontecimientos, protegiendo los derechos y la dignidad de todas las personas. Es fundamental que se continúe investigando las circunstancias en las que viven las personas trans, incluyendo su acceso a la salud y las condiciones socioeconómicas que pueden afectar su bienestar. La situación de Shantal, como persona en situación de calle y con problemas de salud preexistentes, resalta la vulnerabilidad de este grupo poblacional y la necesidad de políticas públicas que aborden las múltiples problemáticas que enfrentan. La correcta gestión y divulgación de la información son claves para evitar la desinformación y construir una sociedad más justa y equitativa





