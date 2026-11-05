Contraloría alerta a Ministerio de Salud por riesgos en infraestructura hospitalaria

La CGR advierte sobre $10,18 billones pendientes y hallazgos en 40 proyectos de hospitales para evitar pérdida de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La Contraloría General de la República emitió una advertencia especial dirigida al Ministerio de Salud de Colombia, exponiendo riesgos significativos en la gestión de los fondos públicos asignados para la construcción y mejora de la infraestructura hospitalaria en el país. Esta alerta se fundamenta en datos concretos que revelan una situación crítica en la legalización de recursos financieros destinados a obras sanitarias, lo que ha generado preocupación sobre los mecanismos de seguimiento y control de la inversión pública durante el último periodo fiscal.

Deficiencias en 40 Proyectos Hospitalarios Identificados

La Contraloría Delegada para el Sector Salud realizó un examen exhaustivo de una muestra de 40 proyectos financiados entre el año 2022 y el año 2025, cuyo presupuesto conjunto alcanza la cifra de $1,03 billones de pesos colombianos. Los resultados de esta auditoría evidenciaron dificultades operativas en 22 de esas iniciativas, las cuales representan un valor de $541.194 millones, equivalente al 52,77 % del valor total de la muestra analizada. Entre los principales hallazgos destacan retrasos considerables en la ejecución, suspensiones inesperadas y deficiencias sustanciales en los estudios previos y diseños de las obras.

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Cifras Críticas y Recursos Pendientes de Legalización

Un dato que más preocupa al organismo de control es que apenas el 1,61 % de los recursos asignados durante el periodo analizado corresponde a proyectos reportados oficialmente como terminados. Al 30 de junio de 2026, el Ministerio de Salud registraba $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas pendientes de legalización, una situación que genera preocupación sobre los mecanismos de seguimiento y control de la inversión pública. La entidad advirtió que estas situaciones pueden afectar los costos, los tiempos de entrega y la capacidad de funcionamiento de los hospitales, comprometiendo la entrega efectiva de servicios de salud a la población.

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Posición del Contralor y Riesgos del Sistema de Salud

El contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, reiteró su preocupación por el riesgo de pérdida de dineros pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En un comunicado oficial, firmó que la Contraloría identificó deficiencias en estudios, diseños y presupuestos, que generan sobrecostos potenciales y retrasos en la ejecución de las obras. También se identificaron modificaciones en el alcance de los proyectos, actividades no contempladas inicialmente y necesidades presupuestales adicionales que no fueron previstas en la planificación original, lo que agrava la gestión financiera del sector.

Impacto Real y Próximos Pasos de la Vigilancia Fiscal

La Contraloría anunció que continuará con la vigilancia fiscal para prevenir irregularidades y verificar que las inversiones cumplan sus objetivos institucionales y sociales. El organismo recordó que terminar las construcciones no es suficiente: los recursos deben traducirse en hospitales operativos, servicios de salud efectivos y mejores condiciones de atención para los colombianos. Laverde finalizó su declaración enfatizando que los colombianos necesitan hospitales funcionando, no recursos comprometidos en obras que no se terminan, subrayando la urgencia de garantizar la eficacia de la inversión pública en el sector salud.