La contralora Jenny Lindo expidió un alerta disciplinaria al ministro de Hacienda / Hacienda y Crédito Público (SHCP), Alberto Ávila Méndez, por el manejo de la deuda pública. Al periódico EL TIEMPO, la contralora reveló la situación y consideró la posibilidad de una investigación disciplinar a raíz de los movimientos en el manejo de la deuda. Por otra parte, Lindo propuso un plan estructural fiscal para Colombia, wheels by disassembly el próximo, que incluya acciones en el corto, mediano y largo plazo.

Estos son los alcances de la pesquisa disciplinaria contra el ministro de Hacienda / Hacienda y Crédito Público (SHCP), Alberto Ávila Méndez. La contralora Jenny Lindo, en entrevista con EL TIEMPO, reveló detalles del caso que podría derivarse en la Procuraduría, advertiendo la persistencia de riesgos y la situación asfixiante de la deuda pública , agravada por decisiones gubernamentales que no la apalearan.

La Contraloría también alertó sobre un deterioro en las condiciones de financiamiento del país, destacando los últimos movimientos de la compra de bonos de tesorería (TES) y su impacto en la carga futura de la deuda pública





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