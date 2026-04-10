Contraloría Alerta Sobre Impacto Negativo de la Desaceleración Minera en las Finanzas Nacionales

La Contraloría General de la República advierte sobre una disminución significativa en el sector minero, afectando el PIB, la inversión extranjera y las exportaciones. El organismo de control recomienda la transición energética hacia la explotación de minerales estratégicos como el cobre.

La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre el impacto negativo de la desaceleración minera en las finanzas del país. El organismo de control ha revelado una caída significativa en diversos indicadores clave del sector, lo que genera preocupación por la estabilidad económica. La principal preocupación radica en la disminución del Producto Interno Bruto ( PIB ) minero, que sufrió una reducción del 9,52% en 2024.

Este descenso se traduce en una merma considerable, pasando de $12.179 millones en 2023 a $11.020 millones en el presente año. Esta situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de la economía ante la fluctuación del sector minero, un sector históricamente clave para la generación de ingresos y el desarrollo nacional. Adicionalmente, se observa un descenso preocupante en la inversión extranjera directa, con una caída del 60,80%. Este dato es alarmante, ya que la inversión extranjera es un motor importante para el crecimiento económico y la creación de empleo. En 2023, la inversión extranjera en el sector minero ascendió a $3.442 millones de dólares, mientras que en 2024 se redujo a $1.349 millones de dólares. Esta drástica disminución podría afectar la capacidad del país para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo, así como para generar nuevas oportunidades laborales. La situación se agrava con la disminución de las exportaciones mineras. \El análisis de la Contraloría revela que las exportaciones de minerales han experimentado una caída del 48,82%, pasando de $13.749 millones de dólares FOB a $7.060 millones de dólares FOB. Esta reducción impacta directamente en los ingresos por divisas y en la balanza comercial del país. Además, las regalías, que son una fuente importante de ingresos para las regiones productoras de minerales, también han sufrido una importante disminución. El estudio de la Contraloría muestra que las regalías se redujeron en un 63,16%, pasando de $8,1 billones de pesos constantes a solo $2,8 billones. Esta situación podría afectar la capacidad de las regiones para financiar proyectos de desarrollo local y para cubrir necesidades básicas de la población. La investigación de la Contraloría también destaca la importancia del sector minero para los ingresos de la Nación, revelando que entre 2010 y 2024, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recaudó del sector minero $64,39 billones de pesos constantes. Este dato subraya la necesidad de buscar soluciones para mitigar los efectos negativos de la desaceleración minera y para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. La Contraloría General de la República enfatiza la importancia de tomar medidas urgentes para enfrentar esta situación. \Ante este panorama, la Contraloría General de la República ha hecho una serie de recomendaciones al Gobierno Nacional. La principal recomendación es impulsar la transición energética, aprovechando la explotación de minerales estratégicos, especialmente el cobre. La Contraloría argumenta que el cobre, dadas su alta demanda a nivel mundial y la posición estratégica de Colombia, tiene el potencial de superar los ingresos actuales generados por la explotación del carbón térmico. Esta transición hacia minerales más sostenibles y con mayor potencial de crecimiento podría ayudar a diversificar la economía y a reducir la dependencia del carbón. La estrategia de transición energética propuesta por la Contraloría implica la adopción de políticas que fomenten la inversión en la exploración y explotación de cobre, así como la promoción de tecnologías que permitan una extracción eficiente y sostenible. La Contraloría también recomienda la implementación de medidas para mejorar la gestión y control de las regalías, con el fin de garantizar que los recursos provenientes de la actividad minera se utilicen de manera eficiente y transparente en beneficio de las comunidades locales y del país en general. En definitiva, el informe de la Contraloría General de la República pone de manifiesto la urgencia de tomar medidas para proteger las finanzas públicas y para asegurar un crecimiento económico sostenible en el futuro. La implementación de las recomendaciones de la Contraloría podría ser clave para mitigar los efectos negativos de la desaceleración minera y para impulsar el desarrollo económico del país





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