La Contraloría de Antioquia revela hallazgos por 12.000 millones de pesos en obras inconclusas en Guarne. El tanque de La Mulona y el colegio Chaparral son foco de sanciones.

La Contraloría General de Antioquia hizo pública una investigación crítica que identifica presuntas irregularidades financieras y administrativas por un valor de 12.000 millones de pesos en obras públicas inconclusas o sin funcionamiento en el municipio de Guarne, ubicado en el Oriente antioqueño.

Hallazgos detallados y remisión de quejas

El organismo de control remitió ocho quejas disciplinarias a la Procuraduría General de la Nación y cuatro procesos de responsabilidad fiscal a la delegada interna de la entidad. Estos casos surgen de la evaluación de infraestructuras esenciales que no han entregado el servicio prometido a la comunidad.

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Entre las obras objeto de escrutinio se encuentran la institución educativa Chaparral y el tanque de agua de La Mulona. El contralor Juan Carlos Serrano aclaró que la Procuraduría estudiará las implicaciones disciplinarias, mientras que la delegada fiscal determinará si hay lugar a sanciones pecuniarias o de otro tipo para los funcionarios involucrados.

Infraestructura crítica sin operatividad

El tanque de agua de La Mulona representa uno de los casos más costosos, con un valor de contratación de 7.000 millones de pesos. Esta obra, que no cuenta con funcionamiento operativo, ya tiene asociados un proceso de responsabilidad fiscal por 6.000 millones de pesos que se encuentra en curso.

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En el caso de la institución educativa Chaparral, la Contraloría identificó que una controversia contractual impidió la liquidación del contrato inicial. Ante esta situación, el municipio no acudió a la justicia arbitral, lo que generó la pérdida de posibles recursos. Serrano señaló que la responsabilidad recae sobre las últimas cuatro administraciones municipales por desidia y desinterés.

Investigaciones financieras y responsabilidades

Además de las obras físicas, la auditoría cubre hallazgos relacionados con el pago de intereses de créditos asumidos por la empresa Aquaterra y por el municipio. Según el contralor, estos asuntos financieros involucran a los últimos tres alcaldes que han ejercido el cargo en Guarne durante el periodo analizado.

Juan Carlos Serrano utilizó esta rendición de cuentas para lanzar un mensaje directo a los 125 alcaldes del departamento. Les instó a respetar y cuidar los recursos públicos, advirtiendo que no se deben construir obras que luego se deterioren sin ser utilizadas o que queden abandonadas.

Cronograma y próximos pasos legales

El informe forma parte de la actuación especial de fiscalización número 33, la cual superó en más del 100 % su meta de 16 proyectos críticos catalogados como elefantes blancos. La Contraloría de Antioquia presentará su rendición de cuentas completa el próximo 2 de diciembre.

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La determinación final sobre las sanciones y la recuperación de los recursos para el municipio en Guarne recae ahora en las manos de la Procuraduría y la delegada de responsabilidad fiscal. Estas entidades deben dictaminar si las presuntas irregularidades dan lugar a procesos sancionatorios formales.