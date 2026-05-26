Contraloría detecta irregularidades millonarias en la gestión de los cementerios distritales y remite el caso a Fiscalía

La Contraloría de Bogotá reveló que el concesionario Jardines de Luz y Paz S.A.S. incumplió sus obligaciones contractuales, desviando más de 7.5 mil millones de pesos y manejando el 37,57 % de los ingresos en efectivo fuera de las cuentas fiduciarias, lo que llevó al fallo 06 de mayo de 2026 y a la apertura de investigaciones penales.

Jardines de Luz y Paz S.A. S., empresa que ostenta la gestión de los cuatro cementerios distritales, ha sido objeto de una exhaustiva investigación de la Contraloría General de la Nación tras la emisión del fallo 06 del 12 de mayo de 2026.

El pronunciamiento oficial señala la existencia de presuntas irregularidades en la administración de los recursos recaudados por la entidad concesionaria, derivadas del contrato de concesión 415 de 2021, firmado entre la Alcaldía de Bogotá y el operador privado. De acuerdo con el informe de control, el concesionario incumplió reiteradamente las obligaciones contractuales vinculadas a la centralización y manejo de los ingresos, provocando una afectación patrimonial estimada en 7.512.777.525 pesos.

Entre los hallazgos más relevantes, la auditoría detectó que el 37,57 % del total de los recursos percibidos durante la vigencia de la concesión se recibió en efectivo directamente en las ventanillas de atención al público de los cementerios Central, Sur, Serafín y Norte. Dichos montos no fueron ingresados en las cuentas fiduciarias oficiales establecidas en el contrato, lo que representa una desviación clara de los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir la gestión de recursos públicos.

El director de Servicios Públicos de la Contraloría de Bogotá, Daniel Camilo Castilla, manifestó que la falta de consignación de los fondos en las cuentas fiduciarias vulnera la normativa sobre manejo de dinero público y genera un riesgo significativo para el patrimonio municipal.

"Nuestro objetivo con este fallo es proteger los intereses de la ciudad, garantizar la correcta administración de los recursos y enviar un mensaje inequívoco a los operadores privados de que la transparencia y el cumplimiento contractual son innegociables", indicó Castilla. Además, la Contraloría remite copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación, solicitando la apertura de investigaciones penales para esclarecer los presuntos delitos de manejo irregular de fondos, apropiación indebida y posible omisión de información financiera.

La Fiscalía tendrá a su cargo la tarea de determinar la responsabilidad penal de los directivos y administradores de Jardines de Luz y Paz S.A. S., así como la posible imposición de sanciones económicas y administrativas. El caso pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno y la supervisión de los contratos de concesión que involucren servicios esenciales para la comunidad.

Expertos en gestión pública recomiendan la implementación de auditorías periódicas y la obligatoriedad de reportar en tiempo real los ingresos recibidos, sobre todo cuando se trata de efectivo, para evitar la concentración de riesgos y la falta de trazabilidad. Asimismo, señalan que la adopción de sistemas electrónicos de pago y la consolidación de cuentas fiduciarias gestionadas por entidades de control pueden reducir significativamente la probabilidad de irregularidades similares en el futuro.

La sociedad civil y los usuarios de los servicios funerarios de la capital están a la expectativa de los resultados de las investigaciones y de las medidas que se adoptarán para restablecer la confianza en la administración de los cementerios públicos





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