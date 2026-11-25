Olmedo López, Sneyder Pinilla y empresas son responsables de $24.000 millones por irregularidades en carrotanques para La Guajira.

La Contraloría General de la República ha emitido una resolución que declara la responsabilidad fiscal por un monto superior a $24.000 millones contra exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( UNGRD) y dos empresas privadas. Los sujetos de la acción incluyen a Olmedo López, quien se desempeñó como director de la entidad, y a Sneyder Pinilla, su exsubdirector. A ellos se suman las firmas comerciales Impoamericana Roger y la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral - Yapurutu. Esta decisión consolida un nuevo capítulo dentro de las investigaciones por corrupción que afectan profundamente a la UNGRD.

Origen del detrimento patrimonial en La Guajira

El detrimento patrimonial identificado por el ente fiscal está vinculado directamente a las irregularidades detectadas en la contratación de carrotanques. Estos vehículos cisterna debían garantizar el suministro de agua potable para comunidades vulnerables en el departamento de La Guajira. Las autoridades encontraron sobrecostos significativos en la adquisición de estos vehículos y el reconocimiento de pagos por prestaciones y servicios que, en la realidad, nunca fueron ejecutados. Los recursos comprometidos provenían del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), el cual financió las operaciones para atender la emergencia hídrica en la región norte del país.

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Irregularidades en los contratos de Impoamericana Roger

Los fallos fiscales abarcan dos operaciones contractuales distintas que involucraron la adquisición de un total de 80 carrotanques, divididos en dos lotes de 40 vehículos cada uno. El primer grupo corresponde al negocio realizado con Impoamericana Roger S.A.S., basado en una orden de proveeduría de 2023. Este contrato, cuyo valor superó los $46.000 millones, tenía como propósito fundamental suministrar cisternas para transportar agua a las poblaciones afectadas. Las autoridades fiscales identificaron diferencias críticas frente a los valores del mercado y presuntos sobrecostos en la operación total.

Además de los precios inflados, se evidenciaron pagos por prestaciones que no fueron ejecutadas y desembolsos asociados a obligaciones cuyo cumplimiento no fue acreditado. La entrega física de los 40 carrotanques debió ocurrir el 23 de noviembre de 2023, pero la recepción a satisfacción se produjo el 16 de enero de 2024. Este retraso de casi dos meses fue particularmente grave dado que la adquisición respondía a una necesidad urgente de agua en las comunidades de La Guajira.

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Responsabilidad directa de Olmedo López y Sneyder Pinilla

En relación con la primera contratación, la Contraloría vinculó directamente a Olmedo López, quien ejercía como director de la UNGRD en ese momento. López tenía responsabilidades explícitas en la ordenación del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Asimismo, declaró responsable fiscal a Sneyder Pinilla, entonces subdirector para el Manejo de Desastres. Pinilla tuvo intervención directa en el proceso y funciones de supervisión de la orden de proveeduría, lo que lo hace corresponsable de las fallas detectadas.

La empresa Impoamericana Roger también quedó comprometida fiscalmente por su participación como proveedora principal de los vehículos. Esta resolución confirma la hipótesis de trabajo sobre la existencia de una estructura de sobrecostos y entrega incumplida que afectó los recursos del Estado. La actuación de los funcionarios públicos se evaluó bajo la lens de la protección del patrimonio público y la eficiencia en la gestión de emergencias.

Segunda operación con la Corporación Mixta Yapurutu

El segundo negocio investigado involucró la adquisición de otros 40 carrotanques, suministrados mediante una orden de proveeduría suscrita con la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral - Yapurutu. Esta operación fue firmada el 11 de octubre de 2023 y tenía un valor cercano a los $29.000 millones. Al igual que en el caso anterior, esta contratación estaba relacionada con la obligación estatal de garantizar el acceso al agua potable en La Guajira, especialmente frente a las dificultades que enfrentaban las comunidades indígenas wayuu.

La adquisición de estos vehículos debía contribuir a superar los problemas de abastecimiento en el departamento y responder a las medidas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017. Dicha sentencia declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos fundamentales de la población wayuu. Las irregularidades en la estructuración, los precios y la ejecución de las obligaciones pactadas en este segundo grupo también fueron encontradas por la Contraloría, cerrando el ciclo de responsabilidad fiscal por ambos contratos.