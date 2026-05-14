Contraloría General advierta riesgo patrimonial en servicio de aseo de Cali y EMSIRVA

La Contraloría General de la República advirtó a Cali, EMSIRVA E.S.P, Empresas Municipales de Cali, EMCALI, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, por el riesgo de una afectación patrimonial derivada del actual contrato de prestación del servicio de aseo. Entre los principales riesgos advertidos está el de la afectación patrimonial de las bases de datos comerciales y operativas asociadas a la prestación del servicio de aseo, cuyo valor está estimado en aproximadamente $800 mil millones.

El problema central es la incertidumbre jurídica sobre la titularidad del catastro de usuarios entre EMSIRVA y operadores con contratos vencidos. La Contraloría advirtió un riesgo patrimonial de $800 mil millones en el servicio de aseo de Cali.

Entre los principales riesgos advertidos está el de la afectación patrimonial de las bases de datos comerciales y operativas asociadas a la prestación del servicio de aseo, cuyo valor está estimado en aproximadamente $800 mil millones. La Contraloría General identificó riesgos relevantes en la continuidad de la prestación del servicio sin un mecanismo contractual claramente definido, la incertidumbre jurídica frente a la titularidad, administración, explotación y reversión de activos estratégicos, particularmente el catastro de usuarios y las bases de datos comerciales y operativas.

La continuidad de los servicios públicos esenciales no puede quedar expuesta a escenarios de incertidumbre jurídica, vacíos contractuales o controversias sobre activos estratégicos. El órgano de control emitió la advertencia con el fin de que se adopten medidas oportunas, coordinadas y articuladas para mitigar los riesgos identificados y evitar afectaciones a la continuidad y estabilidad en la prestación del servicio público de aseo





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