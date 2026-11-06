Contraloría halla irregularidades de COP 61.273 millones en Aerocafé Caldas

La Contraloría General determinó hallazgos fiscales por COP 61.273 millones en la construcción del Aeropuerto Internacional del Café. Conoce los detalles de las obras y contratos investigados.

La Contraloría General de la República ha emitido un informe que determina hallazgos fiscales por la cifra exacta de COP 61.273 millones en los proyectos asociados a Aerocafé, la entidad gestora del Aeropuerto Internacional del Café en el departamento de Caldas. Esta resolución oficial impacta directamente en la infraestructura regional y señala desviaciones en la ejecución de fondos públicos destinados a la construcción y operación del terminal aéreo.

Detalles del Nuevo Puente y Vía de Acceso

La mayor parte de los recursos irregulares, específicamente COP 59.151 millones, se concentran en el proyecto de construcción del puente nuevo y la vía de acceso al terminal de pasajeros. De este monto total, la entidad fiscalizadora atribuye COP 58.979 millones exclusivamente al proyecto de construcción del puente, identificándolo como el centro de las mayores preocupaciones presupuestales.

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El tramo restante de esta suma, que asciende a COP 172 millones, corresponde al contrato de construcción, mejoramiento y pavimentación de la vía de acceso al terminal de pasajeros. Estas obras son críticas para la conectividad del Eje Cafetero y su correcta ejecución era fundamental para el desarrollo económico local de la región.

Contratos de Seguridad y Gestión Interna

Además de las obras civiles, la entidad encontró hallazgos en dos contratos administrativos distintos que involucran la gestión interna del Aeropuerto Internacional del Café. El segundo hallazgo, con un valor de COP 2.008 millones, está asociado al contrato CCNTR3004846, el cual es parte integral del mismo proyecto de la vía de acceso mencionada anteriormente.

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El tercer y último hallazgo fiscal corresponde a la suma de COP 114 millones. Esta cifra se relaciona con el contrato 126188-0132025, cuyo objeto específico era garantizar la seguridad personal del gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo de Aerocafé. Esta contratación interna ha sido incluida en la investigación general por su vinculación con la administración del aeropuerto.

Impacto Nacional y Próximos Pasos Legales

El contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, ha declarado oficialmente que estos hechos tienen impacto nacional debido a la cuantía de la contratación involucrada y la trascendencia local y regional de estas obras para la comunidad. La medida busca salvaguardar el patrimonio público comprometido en estas infraestructuras estratégicas del país.

Con esta decisión, el caso, que incluye todos los proyectos, contratos, modificatorios, otrosíes y demás actos conexos, será conocido por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. Este organismo tendrá la autoridad para profundizar en la trazabilidad de los fondos y las responsabilidades administrativas.

Los hallazgos fueron determinados por el Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia Fiscal del Sistema General de Regalías. Estas actuaciones especiales de fiscalización se adelantaron tanto al departamento de Caldas como al Patrimonio Autónomo del aeropuerto, asegurando una supervisión exhaustiva de los recursos.

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Hasta el momento, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción aún debe determinar si hay lugar a establecer responsabilidad fiscal definitiva. Este proceso legal adicional es un paso necesario antes de que puedan imponerse sanciones o requerimientos de devolución de los recursos en los tribunales correspondientes.