La Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal al IDPYBA y la Secretaría de Ambiente por los retrasos en la Casa Ecológica de los Animales de Engativá.

La Contraloría Mayor de Bogotá imputó responsabilidad fiscal a título de culpa grave a la Secretaría Distrital de Ambiente y al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal ( IDPYBA) por el estancamiento y las irregularidades en la construcción de la Casa Ecológica de los Animales. Esta decisión administrativa responde a múltiples fallas en la gestión del proyecto que ha permanecido inconcluso durante trece años en la localidad de Engativá.

Irregularidades Contractuales y Equipos Obsoletos

El ente de control fundamentó su decisión en el contrato interadministrativo suscrito entre la Secretaría Distrital de Ambiente, el IDPYBA y la Fundación Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), señalando los repetidos intentos fallidos para entregar la infraestructura a tiempo. Entre las hallazgos más críticos, se evidenció que las entidades adquirieron equipos veterinarios necesarios sin contar con una sede física funcional, lo que provocó que terminaran obsoletos al momento de su llegada.

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Esta gestión inadecuada generó costos adicionales innecesarios por el bodegaje de dichos implementos, sumándose a las pérdidas financieras identificadas por la contraloría. El organismo auditor determinó que estas fallas administrativas comprometieron directamente el éxito de la construcción y adecuación de la obra, afectando el uso correcto de los recursos públicos de los bogotanos.

Sanción Económica y Reintegro Fiscal

Como consecuencia directa de esta actuación, la Contraloría de Bogotá estableció una imputación de responsabilidad fiscal por un monto superior a los 37.500 millones de pesos colombianos. Este cuantioso valor busca cubrir los daños ocasionados al patrimonio público derivados de la mala planificación y la ejecución deficiente del proyecto de bienestar animal.

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Paralelamente, el proceso reconoció el reintegro de 6.525 millones de pesos bajo el concepto de detrimento fiscal. Esta suma adicional corresponde a las pérdidas económicas certificadas durante la investigación administrativa, reforzando el compromiso del Estado con la rendición de cuentas en la gestión de obras públicas de gran envergadura.

Impacto en la Población Animal de Bogotá

Las demoras crónicas en la entrega de este proyecto no solo representan una pérdida financiera, sino un impacto negativo severo en la atención oportuna de la población animal de la ciudad. Actualmente, la capacidad de respuesta institucional para atender a los animales vulnerables sigue siendo limitada, exacerbando una crisis de bienestar animal que afecta diariamente a miles de seres vivos.

Según datos presentados en el Concejo de Bogotá, se estima que existen cerca de 83.000 perros y gatos en condición de calle en la capital. A esta cifra se suman los crecientes reportes de casos de crueldad animal y la persistencia de bajos niveles de esterilización, lo que hace urgente la operatividad de la nueva infraestructura.

Proyección de Finalización y Capacidades

El proyecto, ideado hace trece años por el concejal César García Vargas mediante el Acuerdo 531, contempla áreas de aislamiento, cuartos fríos, espacios para atención etológica, alojamientos para caninos y felinos, y zonas administrativas. Su objetivo es fortalecer los procesos de recuperación, rehabilitación y adopción responsable para miles de animales en situación de vulnerabilidad.

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El pasado 11 de julio, la Secretaría de Ambiente confirmó que inyectará 52 mil millones de pesos adicionales para continuar con las obras complementarias restantes. Esta inversión busca finalizar la construcción e iniciar la operación de manera gradual durante el primer semestre de 2027, cerrando una etapa de abandono que dejó evidentes daños estructurales como filtraciones y hongos.