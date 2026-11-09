Contraloría investiga $20.783M de la DNI tras denuncias de irregularidades

La Contraloría General abrió una revisión fiscal prioritaria sobre cinco contratos de la DNI valorados en $20.783 millones tras acusaciones de sobrecostos y fallos técnicos.

La Contraloría General de la República ha iniciado una revisión fiscal prioritaria sobre cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por un valor acumulado de aproximadamente $20.783 millones. Esta decisión administrativa surge como respuesta directa a las denuncias públicas que señalan presuntas fallas técnicas, incumplimientos contractuales, deficiencias de calidad y posibles sobrecostos en la adquisición de bienes y equipos para esa entidad de seguridad.

Mandato del contralor para auditoría

El contralor general, Jorge Eliécer Laverde, ordenó formalmente iniciar actuaciones de vigilancia y control fiscal con el objetivo preciso de determinar si los recursos públicos comprometidos en dichos contratos fueron administrados estrictamente conforme a la ley. La autoridad supervisora busca establecer, mediante pruebas documentales y técnicas, si las posibles irregularidades denunciadas ocasionaron algún daño o afectación real al patrimonio del Estado colombiano.

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Origen de las investigaciones técnicas

La apertura oficial de esta indagación detallada se produjo tras las revelaciones periodísticas publicadas por Noticias Caracol, las cuales indicaron que durante el Gobierno de Gustavo Petro se habrían ejecutado posibles operaciones clandestinas en la DNI. Estas acusaciones graves sugieren la existencia de actividades encubiertas destinadas a interferir en las elecciones presidenciales de 2026 y a vigilar ilegalmente a varios expresidentes del país, lo que eleva la urgencia de la revisión contable.

Adquisición de helicópteros no tripulados

Entre los contratos específicos que serán examinados con detenimiento se encuentra la adquisición de un helicóptero no tripulado por un monto de aproximadamente $9.000 millones. La auditoría buscará establecer rigurosamente si el equipo entregado cumplía con las especificaciones técnicas originales, si se respetaron las condiciones de adquisición establecidas y si se otorgaron las garantías contractuales correspondientes a las entidades estatales involucradas.

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Sistemas antidrones y equipos informáticos

Asimismo, será investigada detalladamente la compra de tres sistemas antidrones por aproximadamente $8.340 millones, donde la Contraloría verificará las condiciones de contratación, las características técnicas de los equipos, su entrega y funcionamiento, así como su utilización efectiva y su correspondencia con las necesidades reales de la entidad. La lista de expedientes también incluye la compra de 595 computadoras, sobre cuyo negocio se revisarán las denuncias relacionadas con presuntas deficiencias de calidad, fallas de funcionamiento e incumplimiento de las especificaciones técnicas, además de las condiciones de entrega, recibo y pago de los equipos.

Mobiliario en Funza y seguridad de datos

A estos grandes ítems se suma la contratación de mobiliario y dotación para las instalaciones de la DNI en Funza, por aproximadamente $1.549 millones, la cual también entrará en el escrutinio. El contralor Laverde declaró que los recursos destinados a la seguridad y la inteligencia del Estado también están sujetos a vigilancia y control fiscal, aunque advirtió que estas actuaciones deberán respetar estrictamente las disposiciones legales sobre reserva de la información y protección de la seguridad nacional vigentes.