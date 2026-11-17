La Contraloría revela que los Equipos Básicos de Salud ejecutaron apenas el 16% de los 4 billones asignados, con deuda hospitalaria y cobertura inferior al 40%.

La Contraloría General de la República ha iniciado una investigación exhaustiva sobre la implementación de los Equipos Básicos de Salud ( EBS), un pilar central de la política sanitaria del expresidente Gustavo Petro. El organismo de control ha revelado que existe una grave discrepancia entre los recursos financieros asignados y la ejecución real de los servicios, lo que ha generado dudas sobre la efectividad de esta estrategia de atención primaria en zonas rurales.

Ejecución financiera inferior al 17%

Los Equipos Básicos de Salud recibieron una inversión total de 8 billones de pesos durante el cuatrienio pasado para desplegar brigadas médicas domiciliaras. Según un reporte detallado de la Contraloría General de la República, publicado recientemente por Noticias RCN, la realidad financiera muestra resultados muy por debajo de lo esperado. Entre diciembre de 2022 y junio de 2026, se destinaron más de 4,1 billones de pesos a 2,927 entidades para financiar estos equipos.

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De este monto global, los pagos efectivos apenas alcanzaron los 3,9 billones de pesos. Sin embargo, la cifra más alarmante es que los compromisos reportados por las entidades beneficiarias suman únicamente 1,5 billones de pesos. Esta diferencia estructural indica que una gran parte de los fondos no ha sido comprometida operativamente, dejando un saldo pendiente de ejecución cercano a los 2,4 billones de pesos que aún no tienen un destino claro.

La brecha de cobertura y la crisis en Antioquia

Uno de los hallazgos más críticos de la Contraloría es la evidencia de que los equipos financiados habrían llegado a menos del 40 % de la población beneficiaria estimada. Esta brecha masiva sugiere que, a pesar de la inyección de capital, la atención primaria no alcanzó a las comunidades rurales que eran el objetivo central del modelo preventivo impulsado por el Gobierno Petro.

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En el departamento de Antioquia, la situación se ha vuelto un caso de estudio sobre la mala gestión. Durante un debate de control político en la Asamblea de Antioquia en octubre, se confirmó que el Gobierno Petro destinó más de 659.000 millones de pesos al programa entre 2022 y 2026. A pesar de esta inversión, el Ministerio de Salud reportó solo 648 equipos en funcionamiento al 31 de marzo, muy lejos de los 1.200 equipos que el expresidente afirmaba que operaban en la región.

Deuda hospitalaria y falta de transparencia

La ineficiencia del programa ha comenzado a generar consecuencias financieras directas para las instituciones de salud. En San Andrés y Providencia, la interventora del Hospital Departamental, Marjorie Englehard Archbold, advirtió públicamente que las cuentas hospitalarias no disponen de los fondos necesarios para saldar las deudas derivadas de los pagos de los EBS. Englehard Archbold declaró explícitamente que no se comprometerán pagos sin comprobar la existencia previa de los recursos en la tesorería, evidenciando un conflicto de liquidez.

Además de la crisis de pagos, la Contraloría identificó una falta generalizada de calidad en la información sanitaria. Las entidades presentan debilidades significativas en el registro, la oportunidad y la consistencia de los datos que cargan en plataformas clave como el SECOP para la contratación pública, así como en los sistemas SIAPS y SISPRO del sector salud. Esta opacidad dificulta cualquier auditoría externa rigurosa sobre el uso correcto de los $15.402 millones que sí fueron reintegrados.

El informe final y el futuro del programa

Las investigaciones preliminares ya apuntan a que solo el 20 % de los equipos que recibían pagos le reportaban información al Ministerio de Salud. El investigador Johnattan García subrayó esta falta de rendición de cuentas, lo que impide evaluar si los servicios de prevención y promoción de la salud estaban realmente llegando a las familias.

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Ante esta situación, la Contraloría General de la República advierte sobre la necesidad urgente de fortalecer el seguimiento financiero y operativo de los Equipos Básicos de Salud. El objetivo institucional es determinar definitivamente si los recursos destinados a ampliar la cobertura sanitaria cumplen su propósito o si, por el contrario, los fondos se perdieron en el camino burocrático sin beneficio real para la población colombiana.