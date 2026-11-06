Contraloría investiga fallas radar El Dorado 4 noviembre 2026

La Contraloría General exige informe a Aerocivil sobre colapso aéreo del 4 de noviembre. Analizan mantenimiento radar y protocolos de contingencia en Bogotá.

La Contraloría General de la Nación ha emitido una orden formal para que la Aeronáutica Civil ( Aerocivil) presente un informe detallado sobre la falla crítica en los sistemas de radar registrada el 4 de noviembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Este mecanismo de control busca investigar exhaustivamente las causas técnicas del incidente, cuantificar el impacto en el transporte aéreo y evaluar la responsabilidad institucional en la gestión de la contingencia.

La solicitud oficial, difundida inicialmente por Caracol Radio, requiere que la entidad aeronáutica responda puntualmente sobre cinco aspectos fundamentales de la operación fallida. La administración del país pretende obtener datos precisos acerca de las causas raíz de la interrupción, el volumen exacto de pasajeros y vuelos afectado, el protocolo de atención activado y el estado técnico vigente de los equipos de radar.

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Exigencia de informe técnico detallado

La Aeronáutica Civil debe remitir un sustento documentado sobre la novedad técnica presentada el 4 de noviembre de 2026 en los sistemas de visualización de radar, los cuales son esenciales para la gestión del tránsito aéreo. El ente de control exige especificar las causas exactas, la hora de ocurrencia, los sistemas y equipos afectados, el tiempo total de indisponibilidad, el diagnóstico técnico realizado y la hora exacta en que se restableció la operación normal.

Además de los datos operativos, la Contraloría requiere un análisis exhaustivo sobre las consecuencias del evento. Se ha solicitado información detallada sobre cuántos vuelos se demoraron, se cancelaron, fueron desviados o reprogramados. El objetivo es trazar un mapa completo del daño causado en múltiples aeropuertos y aerolíneas, identificando qué rutas comerciales y compañías terminaron afectadas por esta contingencia crítica.

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Revisión de protocolos y mantenimiento

Otro de los puntos centrales en la solicitud es el examen del protocolo operacional, técnico y de contingencia que se activó para atender la emergencia. La Contraloría no solo busca entender qué sucedió, sino determinar qué medidas se implementarán para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Se evalúa si los procedimientos actuales son suficientes para garantizar la continuidad operativa.

Finalmente, el organismo requirió información crítica sobre el estado técnico, contractual y de mantenimiento de los sistemas de radar y de los demás equipos asociados que resultaron afectados. Se pide precisar la antigüedad de los equipos, su vida útil, los mantenimientos preventivos y correctivos realizados durante las vigencias 2025 y 2026, así como los contratos vigentes para su soporte. También se indaga sobre fallas similares registradas y las medidas adoptadas para evitar su recurrencia.

Impacto en la infraestructura de transporte

La noche del martes 4 de noviembre se convirtió en una situación crítica para miles de viajeros que transitaban por el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Una falla en los sistemas de visualización de radar obligó a suspender temporalmente las operaciones, generando una congestión que afectó las salas de espera y se extendió hasta el día siguiente. Pasajeros permanecieron varados por horas, evidenciando la vulnerabilidad de la infraestructura.

El martes, momento en que ocurrió la falla, la Aeronáutica Civil informó que las operaciones se suspendieron de manera preventiva mientras se restablecía el sistema. Horas después, la entidad anunció que la novedad técnica había sido superada y que los vuelos se normalizaban gradualmente. Sin embargo, varias aerolíneas debieron cancelar o reprogramar trayectos, y muchos pasajeros permanecieron realizando filas para reclamar respuestas y soluciones logísticas inmediatas.

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Contexto de falencias recurrentes

La preocupación de la Contraloría está fundamentada en la recurrencia de estos incidentes. El 31 de agosto, una falla similar desató un caos considerable y retrasos generalizados en los vuelos, hecho que Minuto30 registró oportunamente. En poco más de dos meses, el principal aeropuerto de Colombia ya acumula dos apagones de radar que han impedido el viaje a miles de personas, poniendo en duda la robustez del sistema.

El Dorado es el nodo más importante del país y uno de los más transitados de América Latina. Cualquier falla en sus sistemas de navegación aérea tiene efectos en cascada sobre toda la operación nacional e internacional. La administración pública no se limitará a recibir explicaciones superficiales sobre lo sucedido, sino que exigirá garantías concretas sobre el mantenimiento y los contratos de soporte.

La Aeronáutica Civil ahora deberá responder punto por punto ante el ente de control. La Contraloría evaluará si existieron falencias graves en el manejo de la contingencia y determinará si el estado actual de los radares representa un riesgo potencial para la seguridad aérea de los colombianos. Este proceso de rendición de cuentas es crucial para restablecer la confianza en la gestión del transporte aéreo nacional y asegurar que las medidas correctivas se apliquen efectivamente en el futuro.