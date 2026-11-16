Contraloría Investiga Pago de 17.600 Millones en Contrato Hidroeléctrico

La Contraloría General de la República advierte sobre un pago de $17.600 millones en un contrato hasta 2032. La cartera disputó la cifra alegando un desembolso de $15.187 millones.

La Contraloría General de la República ha emitido una advertencia oficial respecto a un importante desembolso financiero asociado a un contrato que se extiende hasta el año 2032. Esta acción correctiva surge tras la identificación de una orden de pago por valor de $17.600 millones, correspondiente al primer pago de la operación contractual. La institución fiscalizadora ha solicitado información detallada para comprender la naturaleza de estos fondos y verificar su correcta asignación según las normas de contabilidad pública.

Discrepancia en Cifras y Verificación

El documento oficial obtenido por Caracol Radio, identificado como SIPAR 2026-403825-82111-SE en su página 4, expone claramente las diferencias entre las cifras reportadas. Mientras que la orden de pago refleja el monto de $17.600 millones, la cartera encargada del proyecto respondió a la entidad que en realidad desembolsó la cantidad de $15.187 millones. Esta inconsistencia ha generado un escrutinio más profundo por parte de los auditores, quienes han indicado que aún no han logrado verificar la cifra final del pago real en sus registros.

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Proceso de Control y Auditoría

La investigación se centra en determinar si existe una correcta correspondencia entre lo ejecutado y lo presupuestado para este proyecto de infraestructura. El reporte indica que la Contraloría no ha concluido la verificación de los montos presentados por la administración del contrato. Este proceso es fundamental para asegurar que no haya desviaciones de recursos o errores administrativos que puedan comprometer la integridad financiera del acuerdo a largo plazo firmado con la entidad privada.

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Impacto en el Presupuesto y Futuro

Durante el mes de enero, algunos ítems fueron recortados del presupuesto del contrato, lo cual ha aumentado la vigilancia sobre los gastos restantes. A pesar de estas ajustes y de la actual revisión, la entidad fiscalizadora ha confirmado que no tiene auditorías ni procesos abiertos formalizados sobre el contrato en su conjunto. Sin embargo, la advertencia reciente sirve como un mecanismo preventivo para asegurar que cualquier desviación en los pagos futuros sea detectada antes de que se consolide.

Próximos Pasos en el Contrato 2032

Las autoridades continuarán monitoreando la ejecución financiera del proyecto hasta su conclusión en 2032. La falta de un proceso de auditoría abierto actualmente no implica una falta de interés, sino que sugiere que la fase de recolección de pruebas está en curso. Los funcionarios advierten que cualquier discrepancia no justificada en los desembolsos podría resultar en sanciones administrativas, garantizando así la transparencia en la inversión pública de gran envergadura.