Contraloría revela brecha en Equipos Básicos de Salud del gobierno Petro

La Contraloría halla que menos del 40% de la población beneficiaria recibió atención por los $4,1 billones invertidos en los Equipos Básicos de Salud del gobierno Petro.

La Contraloría General de la República ha emitido un informe crítico sobre la ejecución financiera y operativa de los Equipos Básicos de Salud (EBS), una de las políticas sanitarias más emblemáticas del gobierno de Gustavo Petro. Según el reporte divulgado a través de Noticias RCN, existe una incertidumbre significativa respecto al destino final de los recursos públicos destinados a este programa, lo que impide determinar con exactitud si la atención llegó a los territorios priorizados.

Déficit financiero y recursos sin ejecutar

Las cifras reveladas por el organismo de control indican que, entre diciembre de 2022 y junio de 2026, un total de 2.927 entidades recibieron asignaciones por valor superior a los $4,1 billones de pesos. De este monto total, los pagos efectivamente realizados se acercan a los $3,9 billones. No obstante, la realidad operativa muestra una discrepancia notable, ya que los compromisos financieros reportados por las entidades apenas suman $1,5 billones.

Also read Hospital de San Andrés confirma falta de recursos para el programa EBS

Esta divergencia genera un saldo pendiente de ejecución cercano a los $2,4 billones, lo que demuestra que una parte considerable de los fondos no ha sido comprometida para la operación diaria de los equipos. Además, el informe registra reintegros por $15.402 millones, identificando dinero que fue devuelto tras su desembolso. Para el organismo de control, esta situación exige un seguimiento riguroso para establecer el avance real del proyecto en lugar de asumir su correcta implementación.

Cobertura inferior al 40 por ciento estimado

Uno de los hallazgos más alarmantes del reporte se refiere a la efectividad de la cobertura sanitaria en las comunidades rurales. La Contraloría encontró indicios sólidos de que los equipos aprobados y financiados habrían llegado a menos del 40 por ciento de la población que se había estimado como beneficiaria original del programa. Esta brecha sugiere que, a pesar de la inversión de billones de pesos, una mayoría de los ciudadanos que debían ser atendidos no recibieron los servicios de prevención y promoción de salud ofrecidos por los EBS.

Advertisement

La naturaleza de los Equipos Básicos de Salud implicaba que grupos de trabajo conformados por médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y promotores comunitarios salieran de los hospitales para identificar riesgos en los territorios. Su función principal era conectar a las familias con los servicios de salud necesarios, un enfoque central en el modelo de salud preventivo impulsado durante la administración de Gustavo Petro, especialmente en zonas rurales.

Debilidades en la calidad de la información pública

El organismo de control ha advertido sobre la falta de calidad en la información disponible sobre los EBS, lo que complica la auditoría y el seguimiento. Se identificaron debilidades críticas en el registro, la oportunidad y la consistencia de los datos que las entidades cargan en plataformas estatales clave como el SECOP, correspondiente a la contratación pública, así como en el SIAPS y el SISPRO, el sistema de información del sector salud.

Estas inconsistencias en las bases de datos nacionales dificultan la trazabilidad de los recursos y la verificación de que los servicios prometidos se hayan brindado. La Contraloría señala que la información fragmentada o desactualizada impide una visión clara del impacto real del programa en la salud pública nacional, dejando a la ciudadanía sin garantías sobre el uso eficiente de su dinero.

Consecuencias y próximos pasos de la fiscalización

Ante estos hallazgos, la Contraloría ha enfatizado la necesidad urgente de fortalecer el seguimiento financiero y operativo de los Equipos Básicos de Salud. El objetivo central de esta intervención es determinar si los recursos destinados a ampliar la atención sanitaria están cumpliendo el propósito para el que fueron asignados o si, por el contrario, los fondos se quedaron en el camino sin generar el beneficio social esperado.

Advertisement

La situación pone en riesgo la credibilidad del modelo de salud preventivo del gobierno Petro y obliga a las autoridades competentes a tomar medidas correctivas. Sin una mejoría en la gestión de datos y la ejecución presupuestal, la brecha entre la inversión realizada y la población atendida continuará ampliándose, afectando los derechos de salud de millones de colombianos en áreas rurales y urbanas marginadas.