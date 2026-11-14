Contraloría revela fallos en el PAE y sobrecostos en ETC

La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en la gestión del Programa de Alimentación Escolar, incluyendo sobrecostos y fallas técnicas que comprometen la educación.

La Contraloría General de la República emitió un informe detallado que evidencia graves fallas administrativas y financieras en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Este programa es fundamental para garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas y asegurar el derecho a una educación de calidad, por lo que las irregularidades detectadas representan un riesgo directo para la población estudiantil.

Deficiencias técnicas en la gestión del SIPAE

El sistema integrado SIPAE, adjudicado a la empresa Colombia Digital, fue recibido por el Ministerio de Educación sin funcionar correctamente. Tras la firma del contrato, se establecieron cinco criterios de asignación de recursos que resultaron incompatibles con lo estipulado originalmente, dejando a la entidad encargada sin una herramienta operativa viable para administrar el fondo. Esta desconexión técnica comprometió seriamente la trazabilidad de los dineros públicos asignados para la nutrición infantil.

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Sobrecostos y falta de control en ETC

Las revisiones realizadas en las mesas de trabajo con la entidad contralora destacaron que varios Entidades Territoriales Certificadas (ETC) presentaron sobrecostos estimados sin una metodología técnica que respaldara sus criterios. La ausencia de controles rigurosos permitió que las ineficiencias en el gasto público limitaran la atención real de los niños y jóvenes beneficiarios. La cartera educativa reconoció la necesidad de un seguimiento estricto para evitar que estos desvíos financieros afecten la calidad del servicio.

Irregularidades en contratos y personal

Durante el año analizado, la contratación por prestación de servicios aumentó en más del 100 % en comparación con periodos anteriores. Sin embargo, la auditoría encontró soportes de supervisión donde aparecen contratistas que nunca se presentaron a laborar y casos sin actividades relevantes acreditadas. Además, se identificaron actividades de proselitismo político realizadas por contratistas del equipo territorial, una violación grave a las normas de transparencia y neutralidad administrativa.

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Medidas correctivas y reducción de costos

Ante estas evidencias, el Ministerio de Educación ha iniciado una revisión gerencial del sistema con entregables definidos y responsables asignados para las pruebas de funcionamiento. Se ha comenzado una limpieza de la planta de contratistas y se logró reducir en un 9 % los costos de operación de la Unidad Administrativa Especial (UApA). La cartera trabaja actualmente con organismos de control para construir una metodología transparente que vincule cada recurso con beneficiarios verificables y necesidades territoriales reales.

Próximos pasos en la auditoría

Los hallazgos ya han sido remitidos a las autoridades competentes para que tomen las decisiones legales y administrativas correspondientes. Las quejas recibidas sobre la operación actual demuestran la urgencia de fortalecer la recepción directa en las instituciones educativas y articularse mejor con los entes de control. Se espera que estas medidas restablezcan la confianza en el manejo de los recursos públicos y garanticen que la alimentación escolar cumpla su propósito social.