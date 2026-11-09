Contraloría vigila contratos de DNI por $20.783 millones

La Contraloría inicia control fiscal a cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia por más de 20.783 millones de pesos por posibles irregularidades.

La Contraloría General de la República de Colombia ha ordenado una revisión prioritaria y detallada de cinco contratos realizados por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por un valor total que supera los 20.783 millones de pesos. Este control fiscal abarca la adquisición de equipos tecnológicos avanzados y sistemas de seguridad esenciales para la entidad de inteligencia, buscando garantizar la correcta administración de los recursos públicos.

Mecanismo de Control y Revisión Fiscal

El organismo de control anunció oficialmente el inicio de actuaciones de vigilancia y control fiscal sobre estos cinco contratos. El objetivo principal es examinar las condiciones de contratación, verificar las especificaciones técnicas de los equipos adquiridos y evaluar la calidad real de los productos junto con su funcionamiento operativo. Este proceso busca determinar si los recursos fueron administrados conforme a la ley y si las situaciones denunciadas han ocasionado una afectación al patrimonio del Estado.

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La Contraloría aclaró que estas actuaciones se basan en información conocida a través de los medios de comunicación y que, por el momento, no constituyen una determinación final sobre la existencia de irregularidades o responsabilidades individuales. Las conclusiones definitivas dependerán exclusivamente de las verificaciones técnicas, financieras y jurídicas que el organismo adelante durante el curso de la investigación.

Examen del Helicóptero No Tripulado y Siniestros

Una de las contrataciones de mayor cuantía bajo escrutinio corresponde a la adquisición de un helicóptero no tripulado por aproximadamente 9.000 millones de pesos. La Contraloría verificará las condiciones en las que se realizó esta compra, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las presuntas fallas de funcionamiento que afectaron al equipo. Se prestará atención especial a las circunstancias del siniestro ocurrido en marzo de 2026, fecha clave en la evaluación del daño.

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También se revisará si se aplicaron correctamente las garantías contractuales correspondientes y si las condiciones de adquisición y operación del equipo representaron una afectación de los recursos públicos. La revisión buscará establecer si el bien cumplió con las características exigidas y si respondió a las necesidades específicas para las cuales fue adquirido por la entidad de inteligencia.

Sistemas Tecnológicos y Deficiencias Reportadas

El organismo examinará detalladamente las condiciones de contratación de tres sistemas tecnológicos cuyo valor conjunto asciende a cerca de 17.340 millones de pesos. Este análisis cubrirá las características técnicas de los equipos, su entrega efectiva, su funcionamiento y su correspondencia con las necesidades operativas de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El propósito es establecer si los equipos adquiridos cumplieron las condiciones pactadas y si las inversiones produjeron los resultados esperados.

Entre estos sistemas destaca el contrato número 043 de 2024, por aproximadamente 1.314 millones de pesos, destinado a la adquisición de 595 computadores. La Contraloría revisará las denuncias sobre posibles deficiencias de calidad, fallas de funcionamiento e incumplimiento de las especificaciones técnicas. Se examinarán también las condiciones de entrega, recibo y pago de estos equipos informáticos.

Otro contrato bajo examen es el número 053 de 2022, por cerca de 580 millones de pesos, para la adquisición de un sistema de identificación biométrica. Según las denuncias que serán verificadas, este sistema no habría entrado en funcionamiento. Por ello, el organismo evaluará su compatibilidad con la infraestructura tecnológica de la DNI y las condiciones de planeación y ejecución contractual.

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Mobiliario, SIIC y Siguientes Pasos Administrativos

El quinto asunto corresponde a la contratación de mobiliario y dotación para las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia en Funza, por aproximadamente 1.549 millones de pesos. La Contraloría prestará especial atención a los posibles sobrecostos denunciados en la adquisición de muebles y otros elementos. Se verificarán los estudios de mercado, los precios de adquisición y si los valores pagados correspondieron a las condiciones del mercado.

Adicionalmente, el organismo examinará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC), versión 2. Aunque el comunicado no especifica el monto exacto de esta inversión adicional, se revisará el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la destinación de los recursos públicos comprometidos en su desarrollo.

Para adelantar estas actuaciones, la Contraloría General ha solicitado la documentación contractual completa. Esto incluye estudios previos, informes de supervisión, actas de recibo, soportes de pago y garantías. El análisis detallado de estos documentos permitirá determinar si existieron deficiencias de planeación, incumplimientos de obligaciones o situaciones que puedan configurar un daño fiscal al patrimonio público.