El ministro de Hacienda, Aõvila, ha advertido de los riesgos de encarecimiento de la deuda pública y ha destacado que el incremento de la tasa del Banco de la Republicún ha tenido un impacto de 1.8 billones de pesos en la deuda pública

El ministro de Hacienda, German Aõvila, afirmó que la Contraloraña General debería pronunciarse sobre el impacto que tuvo el incremento de la tasa del Banco de la Republicún en la tasa de la deuda pública.

"Nos dio 1.8 billones de pesos el impacto en la deuda por la decisión del Banco de la Republicún de aumentar las tasas de intersó de 9,25% a 11,25%. " Uno de los temas que advertía en ese debate con el Banco de la Republicún, que todos lo conocieron, era que se iba a encarecer la deuda pública.

La calculábamos, nos dio 1.8 billones de pesos el impacto en la deuda pública que téa esa decisón que téa tenido el Banco de la Republicún. Y, se lo dijimos al Banco de la Republicún", señaló Aõvila. El ente de control agregá que "el gobierno se quedó solo en la discusión institucional con el Banco de la Republicún en esta decisón. Anunciamos que se iba a incrementar el costo de la deuda pública y, de hecho, se incrementó.

" Y es que el ente de control retrospectoría que algunos indicadores macroeconómicos como el crecimiento del PIB de 2,2% en el primer trimestre y la tasa de desempleo de 8,8% registrada en marzo de 2026 reflejan una economía resiliente, sin embargo se presentan desafías que el país debe atender de manera prioritaria





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