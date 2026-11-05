Contrarreforma Pensional Centro Democrático: Libertad y Sostenibilidad

Senadores del Centro Democrático radicaron proyecto para devolver elección entre Colpensiones y fondos privados, corrigiendo edades y déficit fiscal de la Ley 2381.

El Centro Democrático presentó una iniciativa legislativa que busca restablecer la libertad de elección entre Colpensiones y los fondos privados de pensión para los trabajadores colombianos. Los senadores Andrés Forero, Claudia Margarita Zuleta, Zandra Bernal y Juan Felipe Corzo radicaron este proyecto de ley el pasado 28 de octubre, con el objetivo explícito de modificar la actual normativa y corregir lo que consideran graves fallos estructurales.

Propuesta de Contrarreforma Pensional

El proyecto, conocido en los medios como la "contrarreforma pensional", contiene solo 17 artículos, en marcado contraste con la Ley 2381 del gobierno de Gustavo Petro, que posee más de 90 artículos. La iniciativa de Forero incluye un artículo de vigencia, dos de derogatorias y 14 que modifican directamente la ley vigente. El senador ha asumido la etiqueta de contrarreforma, reconociendo que hizo carrera en la prensa, pero insiste en que su propuesta no busca destruir lo construido, sino corregir los grandes problemas derivados de la reforma anterior manteniendo sus aspectos positivos.

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La estrategia se fundamenta en tres ejes principales: garantizar la libertad de elección, asegurar la sostenibilidad del sistema y profundizar la equidad. A diferencia del enfoque amplio de la reforma pasada, esta iniciativa se centra en ajustes específicos que permiten a los ciudadanos tomar decisiones sobre su futuro financiero sin la coerción del sistema único. El objetivo es devolver la autonomía al afiliado, permitiendo que evalúe sus opciones según su situación laboral y personal.

Libertad de Elección en Pilares

El primer frente de esta propuesta afecta a millones de colombianos en el pilar semicontributivo, es decir, aquellos que llegaron a la edad de jubilación sin completar las semanas requeridas. Con la Ley 100, una mujer de 57 años o un hombre de 62 podía solicitar la devolución de sus saldos con rendimientos. La Ley 2381 eliminó esta opción y aumentó la edad de espera en tres años, elevando los requisitos a 60 años para mujeres y 65 para hombres, limitando el beneficio a una renta vitalicia mensual que Forero describe como insuficiente en muchos casos.

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El nuevo proyecto restablece las edades de 57 años para mujeres y 62 para hombres en este pilar, devolviendo la decisión al afiliado. Cada persona podrá elegir entre la renta vitalicia establecida en la Ley 2381 o solicitar la devolución de sus saldos. Esta medida busca empoderar al cotizante para que determine qué alternativa es más conveniente para su economía en el momento de la jubilación, eliminando la obligación de aceptar un beneficio reducido.

Impacto en Trabajadores Formales

Para los trabajadores formales, la reforma vigente obliga a cotizar exclusivamente en Colpensiones a quienes ganan hasta 2,3 salarios mínimos. Por encima de ese límite, el aporte se realiza en un fondo privado. El proyecto de contrarreforma mantiene la opción de Colpensiones pero permite que los recursos sean administrados por un fondo privado si el afiliado lo prefiere. Forero argumenta que no hay razón lógica para obligar a ganar uno, dos o 1,5 salarios mínimos a cotizar en un solo ente estatal.

Esta libertad también impacta en la acumulación de semanas para la pensión mínima. Quienes cotizan entre un salario mínimo y casi 1,6 salarios mínimos suelen aspirar a una pensión equivalente a un salario mínimo. En los fondos privados, gracias al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, se requieren 1.150 semanas, mientras que en Colpensiones se necesitan 1.300 semanas, lo que implica tres años adicionales de espera. Los fondos privados han mostrado un rendimiento histórico real del 8% o 9%, superior al ajuste por inflación de Colpensiones, lo que podría favorecer a quienes opten por la administración privada.

Sostenibilidad Fiscal y Futuro

El segundo eje de la iniciativa es fiscal y demográfico. Ante la caída de las tasas de natalidad y la inversión de las pirámides poblacionales, el proyecto busca desactivar la bomba del pasivo pensional. Cita cifras del gobierno anterior para señalar que, sin reforma, el pasivo llegaría al 87,7% del PIB para el año 2100, pero con la reforma de Petro, subiría al 121% del PIB. Esta disparidad motiva la idea de justicia intergeneracional que atraviesa la propuesta legislativa.

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La contrarreforma pretende evitar el desplome del ahorro nacional y garantizar que el sistema sea viable para las futuras generaciones. Al devolver la elección a los ciudadanos y ajustar las condiciones de cotización, se busca un equilibrio entre la rentabilidad individual y la estabilidad macroeconómica del país. Los senadores del Centro Democrático sostienen que este enfoque corrige los errores de la gestión pasada y ofrece un modelo más justo y sostenible para la seguridad social en Colombia.