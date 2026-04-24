Contraste Político: Apoyo Masivo a De la Espriella en Santa Marta y Respaldo de las Comunes a Cepeda

El abogado Abelardo De la Espriella recibe un fuerte respaldo en Santa Marta, mientras el partido Comunes anuncia su apoyo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, generando controversia y debate en el panorama político colombiano.

La reciente visita del abogado y aspirante a la presidencia, Abelardo De la Espriella, a Santa Marta, Magdalena, se vio marcada por una demostración de apoyo popular considerable.

Este respaldo masivo, evidenciado en encuentros con la comunidad local y líderes regionales, contrasta fuertemente con la controversia política que ha surgido a raíz de la divulgación de una circular interna del partido Comunes. Dicha circular revela el apoyo oficial de la organización a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, generando un debate nacional sobre las alianzas y los actores involucrados en la contienda electoral.

La situación ha sido ampliamente comentada en redes sociales y medios de comunicación, polarizando aún más el panorama político colombiano. El senador Mauricio Gómez, conocido por su postura crítica, fue uno de los primeros en destacar la situación, utilizando su cuenta de Instagram para señalar la aparente contradicción entre el respaldo de las antiguas FARC a Cepeda y el apoyo popular a De la Espriella en el departamento del Magdalena.

Gómez enfatizó la importancia de que la ciudadanía tome una posición clara en este contexto, instando a un avance hacia un futuro mejor para Colombia. La circular, fechada el 28 de marzo de 2026 y firmada por la Dirección Nacional del Partido Político Comunes, detalla la decisión de respaldar formalmente la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro, acompañado por Aída Quilcué como candidata a la vicepresidencia.

El documento, dirigido a los militantes del partido bajo el título de ‘Camaradas’, argumenta que el respaldo a Cepeda y Quilcué es crucial para garantizar la continuidad de los cambios que la nación demanda, la implementación completa del Acuerdo Final de Paz y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Se subraya la importancia de sus trayectorias como una garantía para la defensa de los derechos humanos, la protección de las víctimas y la promoción de la justicia social, instando a la militancia y a los simpatizantes a unirse activamente a la campaña del Pacto Histórico.

La circular concluye con una reafirmación del compromiso del partido con la reconciliación, la justicia social y la dignidad humana, proclamando la paz como el camino a seguir. El respaldo del partido Comunes a Iván Cepeda ha reabierto viejas heridas y ha generado interrogantes sobre el futuro del proceso de paz en Colombia.

La decisión de la organización, surgida de las antiguas FARC, de apoyar explícitamente a un candidato específico ha sido interpretada por algunos sectores como una injerencia en la política electoral y una forma de legitimar un proyecto político que podría poner en riesgo los avances alcanzados en materia de seguridad y estabilidad. Por otro lado, sus defensores argumentan que el partido tiene derecho a expresar su apoyo a quien considere más idóneo para defender los principios del Acuerdo de Paz y promover la justicia social.

La controversia se agrava aún más por el contexto político actual, marcado por la polarización y la desconfianza en las instituciones. La reciente renuncia de Wadith Manzur a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, debido a su implicación en el escándalo de la Ungrd, ha contribuido a erosionar la credibilidad del Congreso y a alimentar el escepticismo de la ciudadanía.

Además, la denuncia de Paloma Valencia sobre la presunta intimidación sufrida por Juan Daniel Oviedo por parte de extorsionistas en Soledad añade una capa adicional de incertidumbre y preocupación. Estos eventos, sumados al respaldo del partido Comunes a Cepeda, crean un escenario complejo y desafiante para las próximas elecciones presidenciales. La transparencia y la integridad del proceso electoral son fundamentales para garantizar la confianza de la ciudadanía y evitar que la polarización y la desinformación socaven la democracia.

El anuncio del Registrador Nacional sobre el cronograma de auditorías y la revelación del código fuente de las elecciones presidenciales son pasos importantes en esta dirección, pero aún queda mucho por hacer para asegurar que las elecciones sean justas, libres y transparentes. La participación activa de la ciudadanía, la vigilancia de los medios de comunicación y la labor de los organismos electorales son esenciales para proteger la integridad del proceso democrático.

La figura de Abelardo De la Espriella, por su parte, se consolida como un contendiente con un fuerte apoyo popular, especialmente en regiones como el Magdalena. Su discurso, centrado en la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción y la defensa de los valores tradicionales, ha resonado entre un sector de la población que se siente desilusionado con la clase política y busca alternativas.

El respaldo masivo recibido durante su visita a Santa Marta es un claro indicativo de su capacidad para conectar con la gente y movilizar el apoyo popular. Sin embargo, De la Espriella también ha sido objeto de críticas por sus declaraciones polémicas y su estilo confrontacional. Sus detractores lo acusan de populismo y de fomentar la polarización.

A pesar de estas críticas, su popularidad sigue en aumento, y se perfila como un candidato con posibilidades reales de llegar a la Casa de Nariño. La campaña presidencial se presenta como un escenario de múltiples contendientes, cada uno con su propia estrategia y propuesta.

La elección del próximo presidente de Colombia será crucial para el futuro del país, y la ciudadanía tiene la responsabilidad de elegir a un líder que esté comprometido con la construcción de una sociedad más justa, equitativa y pacífica. La transparencia, la honestidad y la capacidad de diálogo serán cualidades fundamentales para el próximo mandatario, quien deberá enfrentar desafíos complejos y tomar decisiones difíciles en un contexto nacional e internacional cada vez más incierto.

La participación ciudadana, la vigilancia de los medios de comunicación y la labor de los organismos electorales serán esenciales para garantizar que la elección sea justa, libre y transparente, y que el resultado refleje la voluntad popular





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