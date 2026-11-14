La contratista Deicy Jiménez recurre a Michel Foucault, Mijáil Bakunin y Nikolái Bujarin para gestionar su contrato. El diálogo revela asimetrías teóricas y financieras clave en la interacción.

Una investigadora de columnas exclusivas ha revelado una serie de conversaciones digitales que exponen la dinámica entre Deicy Jiménez, una contratista identificada como joven bachiller, y tres figuras teóricas conocidas como Michel Foucault, Mijáil Bakunin y Nikolái Bujarin. El intercambio destaca una marcada asimetría en formación académica, estrato social y edad, donde los interlocutores priorizan discursos filosóficos complejos sobre las necesidades laborales inmediatas de la joven.

La columna presenta estos chats como un material exclusivo que permite observar cómo las elaboraciones teóricas de los filósofos chocaban directamente con la urgencia de Deicy Jiménez por prorrogar su contrato laboral, el cual finalizaba en ese mes específico, generando un contraste notable entre la realidad administrativa y la especulación intelectual.

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Diálogos con Foucault y Bakunin sobre poder

La interacción comienza con una solicitud directa de Deicy Jiménez a Michel Foucault para ayudar a prorrogar su contrato, a lo que el pensador responde citando su teoría sobre la instrumentalidad de la sexualidad en las relaciones de poder y las maniobras estratégicas disponibles. Este enfoque elusivo se repite cuando la contratista expresa su ofensa por recibir contratos otros jóvenes, mencionando casos de viajes a Dubái, y Foucault desvía la atención hacia la creatividad derivada de los deseos humanos.

Por su parte, Mijáil Bakunin interviene reiterando su adhesión a la libertad absoluta y la diversidad como condiciones de vida, pero rechaza explícitamente proporcionar apoyo financiero directo al señalar que no cuenta con los recursos económicos necesarios para respaldar los proyectos individuales de la solicitante. Esta postura deja a Deicy Jiménez sin la solución práctica inmediata que buscaba para su situación profesional.

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La intervención de Nikolái Bujarin

Cuando Deicy Jiménez explicita su necesidad financiera urgente de ochenta millones de pesos, Nikolái Bujarin ofrece una perspectiva ideológica radical, afirmando que una mujer libre debe trabajar y ejercer autonomía total sobre su cuerpo y mente. Bujarin argumenta que la verdadera liberación implica la capacidad de armonizar la intelectualidad con la corporalidad, desestimando la petición monetaria como incompatible con la construcción de una nueva sociedad libre de zozobra.

El diálogo concluye con Deicy expresando frustración ante el abuso del poder percibido en estos interlocutores intelectuales, mientras Bujarin cierra con una reflexión histórica sobre cómo el ejercicio del poder corrompe y cómo las contradicciones impulsan el movimiento de la historia hacia un final inevitable, dejando sin resolver la demanda laboral inicial.

Contexto editorial y colaboraciones

Este reportaje ha sido posible gracias a la colaboración de las periodistas Vicky Arendt, Darcy Cadahía y María Jimena Kristeva, quienes realizaron un trabajo de recopilación y análisis de la información disponible para reconstruir la trama completa de estas comunicaciones. La autora del contenido es una poeta y ensayista bogotana, reconocida con el Premio nacional de poesía joven Colcultura en 1993 y el Premio internacional de poesía Villa de Cox en 2009, lo que aporta un enfoque literario y crítico distintivo a la cobertura de estos hechos.