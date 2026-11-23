Gary Moshier, ex contratista del Departamento de Guerra, revela que presuntos visitantes muestran superioridad tecnológica. Descubre sus afirmaciones sobre avistamientos y el rechazo oficial.

Gary Moshier, antiguo contratista del Departamento de Guerra de Estados Unidos, ha formulado la controversia afirmación de que una civilización extraterrestre estaría interesada en repoblar el planeta. Durante su estancia en el gobierno, Moshier participó en el diseño de nuevas armas militares y posteriormente dedicó doce años a investigar avistamientos de ovnis, mutilaciones de ganado, supuestos secuestros y círculos en cultivos. En declaraciones al diario británico Daily Mail, sostuvo que algunos episodios serían acontecimientos preparados por seres extraterrestres para intimidar a la humanidad.

Demostraciones de superioridad militar

Moshier sostuvo que algunos de estos episodios serían acontecimientos preparados por seres extraterrestres para intimidar a la humanidad. Los visitantes desafían a los cazas de la Marina, los acosan, los siguen y los involucran en enfrentamientos. Básicamente, demuestran una tecnología abrumadora y una superioridad técnica. Así que se están burlando de nosotros, explicó el ex contratista. Esta interpretación sugiere que los encuentros no son casuales, sino intencionales.

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Uno de los casos que mencionó ocurrió en noviembre de 2004, cuando pilotos de la Marina estadounidense que realizaban ejercicios de entrenamiento a bordo del portaaviones USS Nimitz, frente a las costas de California, detectaron varios objetos aéreos no identificados. Este incidente se convirtió en uno de los más documentados en la historia reciente de la aviación militar. Los oficiales buscaban confirmación de los objetivos visuales. Los datos radar confirman la presencia. La respuesta del escuadrón fue inmediata. La tensión en la cabina era evidente.

El incidente del Tic Tac y Zimbabue

El comandante David Fravor describió uno de los objetos como una estructura blanca con forma de cápsula, posteriormente conocida como Tic Tac. Según su testimonio, el objeto parecía reaccionar a las maniobras de su avión de combate. Después aceleró hasta desaparecer de su campo de visión. Para Moshier, estos encuentros serían una forma de advertir a las fuerzas militares. Los supuestos visitantes conocen sus movimientos. Cuentan con capacidades que superan las tecnologías humanas disponibles actualmente. La brecha tecnológica es innegable.

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El autor del libro They're Here: UFOs and Their Occupants aseguró que una civilización extraterrestre estaría visitando la Tierra con un propósito muy específico. El objetivo sería establecerse y prosperar en ella, además de repoblar su especie. Como parte de sus argumentos, mencionó un episodio ocurrido en 1994 en Zimbabue. En ese entonces, 62 estudiantes aseguraron haber observado objetos plateados que descendían del cielo y figuras humanoides. Algunos testigos relataron supuestos mensajes telepáticos. La preocupación por el daño planetario fue un tema recurrente. La naturaleza de los informes sigue siendo debatida.

Relación con instalaciones nucleares

Moshier también relacionó otros avistamientos con instalaciones nucleares, depósitos de armas y plantas de procesamiento. Según su interpretación, los extraterrestres estarían intentando advertir a la humanidad sobre el deterioro ambiental. La necesidad de proteger los recursos naturales es urgente. Este enfoque vincula lo extraterrestre con lo terrestre. La motivación parece ser la supervivencia. El mensaje es claro y directo. Las implicaciones son profundas.

De hecho, en marzo de 2024, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), adscrita al Departamento de Defensa de Estados Unidos, publicó una revisión histórica de las investigaciones oficiales. La entidad concluyó que no había encontrado pruebas verificables de actividad extraterrestre ni de tecnología proveniente de otras civilizaciones. Esta conclusión oficial contradice directamente las hipótesis de Moshier. La falta de evidencia física es un obstáculo principal. Los escépticos mantienen su postura.

El 20 de noviembre de 2026, el Departamento de Guerra publicó la octava entrega de archivos bajo el programa PURSUE. Esta iniciativa fue impulsada por una directriz del presidente Donald Trump en febrero de este año. La entidad explicó que los documentos corresponden a casos sin resolver. En estos casos, no ha sido posible determinar la naturaleza de los fenómenos observados. La falta de información suficiente impide conclusiones definitivas. El proceso de transparencia continúa. La espera por respuestas concretas persiste.