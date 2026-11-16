La obra de mitigación de riesgo de la Ungrd en Gaitán, Bucaramanga, quedó suspendida con solo el 61% de anclajes. Familias enfrentan erosión mientras la alcaldía firmó nuevo contrato.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( Ungrd) mantiene suspendida una obra de mitigación valorada en cerca de 19.000 millones de pesos en el barrio Gaitán de Bucaramanga, dejando a decenas de familias expuestas al riesgo de deslizamientos. El contrato, adjudicado en 2022 durante la administración del presidente Gustavo Petro, nunca se completó y los anclajes de seguridad permanecen sin tensionar, lo que impide proteger el talud de la calle 13. Esta situación ha generado una crisis estructural y social en el sector, donde la erosión continúa avanzando sobre las viviendas de los residentes.

Estado actual de la obra en la calle 13

Los residentes del sector denuncian que las estructuras de seguridad quedaron inconclusas, dejando varillas expuestas y sin el concreto lanzado necesario para estabilizar el terreno. La comunidad describe un panorama de abandono donde la tierra se desliza lentamente cada vez que llueve, amenazando la integridad de los hogares. Los vecinos señalan que la promesa de una solución integral no se cumplió, y que la intervención inicial causó daños adicionales a sus propiedades.

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Héctor Herrera, un residente ubicado entre las carreras 7 y 8, relata que la vibración durante la perforación de los anclajes provocó el colapso de una parte de su vivienda. Aunque se reparó parcialmente con un muro de tres hileras de ladrillo y soportes provisionales, la estructura sigue deteriorándose. La falta de terminación del proyecto ha dejado a su familia y a otras más de 15 viviendas en una situación de vulnerabilidad extrema.

Desacuerdos sobre el alcance del contrato

Existen contradicciones significativas sobre la extensión exacta de las obras planificadas por la Ungrd. El entonces alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, anunció el 24 de febrero de 2023 que el proyecto cubriría desde la carrera 7 hasta la 11 en la calle 13. Sin embargo, vecinos como Teresa, cuya casa está ubicada entre las carreras 10 y 11, reportan que nunca se instaló ningún anclaje en su cuadra.

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La erosión ya se ha llevado la cocina completa de la vivienda de Teresa, obligando a la familia a reubicar ese espacio en el interior de la casa. Este caso ilustra la discrepancia entre las declaraciones oficiales y la realidad física en el terreno, donde tramos enteros del talud permanecen sin intervención alguna, a pesar de los anuncios gubernamentales iniciales.

Reacciones de la Alcaldía y la Ungrd

La administración municipal de Bucaramanga elevó el caso a Carlos Carrillo, quien fungía como director de la Ungrd en febrero de 2026, para exigir claridad sobre el incumplimiento contractual. La alcaldía señaló que la obra, fundamentada en una acción popular, no se ejecutó al 100% y que en grandes tramos no se alcanzó siquiera el 50% de avance. Se exigió una visita técnica y la aplicación de las pólizas de cumplimiento.

María del Rosario Torres, ex secretaria de Infraestructura de Bucaramanga, confirmó que al asumir el cargo la obra ya estaba suspendida. Informó que la Ungrd reinició las labores para proteger elementos expuestos, pero volvió a detener el proceso debido a deficiencias graves en la calidad del trabajo realizado. La gestión actual enfrenta el desafío de determinar si se reanudará la obra o se buscará otro contratista.

Impacto financiero y nuevos contratos

Mientras persiste la suspensión del proyecto original, la Alcaldía de Bucaramanga firmó el 23 de octubre de 2026 un nuevo contrato por 26.281 millones de pesos para intervenir otros dos taludes del barrio Gaitán. Es importante aclarar que la calle 13 no forma parte de este nuevo acuerdo, ya que su responsabilidad sigue siendo exclusiva de la Ungrd.

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Los documentos del sistema Secop II revelan que al 28 de abril de 2024, siete semanas antes de la fecha de entrega, el concreto lanzado, las zapatas y el tensionamiento estaban al 0%. Los anclajes instalados solo alcanzaban un 61%, con un atraso acumulado del 28,81%. Ingenieros expertos explican que sin el tensionamiento de cables y la aplicación de concreto, la pantalla anclada no ofrece ninguna protección real contra deslizamientos.