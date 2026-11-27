Investigación revela que Cielo Alexandra Vega Navarro, quien certificó documentos falsos de Luz Verónica Estrada, firmó dos contratos millonarios con la Presidencia.

Una investigación periodística ha desvelado un vínculo contractual significativo entre la Presidencia de la República bajo el mandato de Gustavo Petro y la funcionaria responsable de certificar la documentación académica de la congresista Luz Verónica Estrada. Este nexo se materializa a través de dos contratos privados celebrados por Cielo Alexandra Vega Navarro con la Casa de Nariño, específicamente con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Estas acciones ocurrieron en un periodo crucial que abarca desde abril de 2025 hasta enero de 2026.

La certificadora de documentos firmó con la Presidencia

Cielo Alexandra Vega Navarro es la figura central de esta conexión, ya que actuó como la subdirectora de contratación de la Unidad Administrativa Especial de la DIAN entre julio de 2023 y abril de 2025. En esta capacidad, fue la autoridad que validó y rubricó los documentos incluidos en la hoja de vida de Luz Verónica Estrada el 5 de marzo de 2025. Esta certificación fue un requisito indispensable para que la congresista pudiera firmar y ejecutar un contrato con la DIAN durante el primer semestre de 2025.

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Los expedientes oficiales de la Función Pública confirman que Vega Navarro es una abogada especialista en derecho público y maestra en derechos humanos. Su trayectoria como contratista del Estado se remonta al año 2007, acumulando experiencia en diversas entidades gubernamentales. Sin embargo, su rol específico en la certificación de los títulos académicos de Estrada es el punto de inflexión que une su pasado en la DIAN con sus futuros contratos en la Presidencia.

Dos contratos millonarios con el Dapre en el gobierno Petro

El análisis de los registros públicos revela que Vega Navarro no solo mantuvo su perfil bajo tras salir de la DIAN, sino que rápidamente firmó dos contratos sucesivos con el Dapre. El primero de ellos, identificado como el contrato número 146-25, tuvo su inicio oficial el 21 de abril de 2025. Este acuerdo tenía una vigencia de ocho meses y 12 días, con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2025, y un valor total de $117'600.000.

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El desglose financiero de este primer contrato indica un salario mensual de $14 millones, destinado a prestar servicios profesionales para apoyar la planeación, formulación y seguimiento de las acciones de la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional. El objeto específico del contrato incluía trabajar dentro de las líneas estratégicas definidas por dicha consejería, una labor que requería supervisión directa.

Segundo contrato y solicitud de cesión

Posteriormente, en el año 2026, Vega Navarro firmó un segundo acuerdo, el contrato 053-26, con un objeto idéntico al anterior. Este nuevo contrato comenzó a ejecutarse el 19 de enero de 2026 y se extendía hasta el 18 de diciembre del mismo año. El valor total ascendió a $170'500.000, lo que representó honorarios mensuales de $15'500.000 para la contratista.

No obstante, la ejecución de estos servicios profesionales se vio interrumpida abruptamente. El pasado 12 de noviembre, Vega Navarro envió una solicitud formal a Yanneth Moreno Romero, asesora de la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, quien supervisaba dicha contratación. En el documento, la abogada solicitó la cesión del contrato a otro profesional que cumpliera con el perfil de idoneidad y experiencia establecido en los estudios previos.

En su carta de solicitud, Vega Navarro explicó que no podía continuar ejecutando el objeto y las obligaciones del contrato por motivos personales. Específicamente, pidió que la cesión fuera efectiva a partir del 17 de noviembre de 2026, fecha en la cual finalizaría sus obligaciones contractuales. Esta petición ocurrió apenas días después de que el escándalo sobre los títulos falsos de Luz Verónica Estrada estallara en la opinión pública.

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El contexto del escándalo y la suspensión de la congresista

La fecha del 17 de noviembre resultó crítica para la carrera política de Luz Verónica Estrada. En ese día, la congresista cometió un error grave al confundir el manganeso con el magnesio durante una intervención pública, calificando de irresponsabilidad las acciones del canciller Omar Bula. Este incidente, sumado a las revelaciones anteriores, desató una crisis mediática y reputacional sin precedentes para la representante.

Como consecuencia directa de estos eventos, la Procuraduría General de la Nación decretó la suspensión de Luz Verónica Estrada y el retiro de su salario. La medida disciplinaria se fundamentó en la descubierta de que sus títulos de bachillerato y profesional universitaria eran falsos. La figura que certificó la autenticidad de estos documentos, Cielo Alexandra Vega Navarro, había intentado distanciarse de la controversia mediante la cesión contractual antes de que el escándalo alcanzara su punto máximo.

Investigación sobre la certificación de documentos

La interrogante central que permanece abierta es si Cielo Alexandra Vega Navarro detectó alguna irregularidad en los documentos presentados por Luz Verónica Estrada en marzo de 2025. El diario EL COLOMBIANO consultó a la abogada sobre este punto específico, preguntándole si encontró inconsistencias en la certificación que ella misma rubricó. Hasta el momento de la publicación de esta información, Vega Navarro no ha brindado respuesta a estas preguntas.

Mientras tanto, el contrato pendiente fue cedido finalmente a otra profesional. Este giro en los acontecimientos permite que el Estado continúe recibiendo los servicios contratados, aunque la sombra de la posible negligencia en la validación de credenciales académicas permanece sobre la figura de la contratista. La cadena de eventos demuestra cómo una certificación técnica en la DIAN se convirtió en el eje de una trama que involucra a la máxima expresión del Ejecutivo nacional.