Control absoluto en Briceño: grupos armados y sus normas de control

El texto describe la situación de control absoluto en Briceño, donde grupos armados como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc ejercen un control estricto sobre la zona urbana y rural. Se detallan las normas y prácticas de control, como la presencia de miembros armados en motos, la verificación de teléfonos y la imposición de multas por infracciones.

Ni la hoja de un árbol se mueve sin que lo sepan los grupos armados , tanto en la zona urbana de Briceño como en la rural, donde a principios de la semana pasada asesinaron al periodista Mateo Pérez cuando pretendía hacer un reportaje acerca de la manera en que viven los habitantes de esos territorios acosados por la violencia.

Por allí el asedio de los ilegales ha sido constante hace varias décadas, con él han aprendido a vivir los pobladores; y no hay mayor problema cuando se trata de un actor hegemónico, pero el lío es si —como ahora— alguien más entra en la disputa por el poder territorial. En la actualidad hay dos facciones de las disidencias de las extintas Farc y el Clan del Golfo.

Se sabe que buena parte de la carretera entre este pueblo y la salida que da a Yarumal está dominada por el Clan, igual que otra área hasta el sector de la vereda Travesías. Desde Travesías hacia Palmichal lo dominan las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Primo Gay’. Esa parte registra la mayor conflictividad de Briceño.

Los miembros de las disidencias patrullan en motos, vestidos de uniformes camuflados, con los fusiles al hombro y con frecuencia acompañados de un mono tití o de un puma adolescente que está domesticado y al que solo amarran cuando van a entrar a la propiedad de alguien, debido a su apetito por las gallinas. Por estos parajes absolutamente todo está controlado.

No es difícil saber quién entra y quién sale, porque el medio de transporte por excelencia es el carro de la línea pública que pasa una vez al día y se va a la mañana siguiente. Se dice que Mateo Pérez llevaba una escarapela que lo acreditaba como director y fundador de El Confidente, un medio de comunicación alternativo que ha publicado información sobre el Norte de Antioquia.

Pero por acá el único carné que tiene validez es el que avalan las mismas disidencias y pesa más que el documento de identidad que otorga la Registraduría Nacional del Estado Civil. Resulta que por acá es obligatorio pertenecer a la Junta de Acción Comunal tan pronto se cumplen los catorce años de edad. Desde ese momento hay que figurar en el registro de la organización comunitaria, que es el mecanismo para la especie de empadronamiento que hacen los armados.

Precisamente hace poco la gente de Primo Gay reunió a los integrantes de las respectivas acciones comunales y dio un mes para que todo mundo actualizara el carné; justo el plazo se vence la próxima semana. Para los extraños que deban entrar —normalmente familiares— una norma de estricto cumplimiento es que uno de los habitantes avise ocho días antes, y que lo presente.

Por lo general, la gente se recoge a las seis de la tarde, ya que en la noche los ilegales ponen trampas, como minas antipersona y otro tipo de explosivos en la carretera. Como no falta la persona que se enferma en hora impropias y requiere que lo evacuen hacia el hospital, el ‘protocolo’ bien aprendido indica que los allegados lo reporten ante el líder más reconocido en la comunidad, quien a su vez se comunica con el enlace del grupo armado para que este dé el permiso.

En todo caso, el carro tiene que llevar las direccionales encendidas y las luces internas prendida para que se vea que efectivamente se trata del paciente. Las infracciones como peleas que den al traste con una celebración reciben un castigo que puede llegar a dos millones de pesos más ocho días de trabajo en el mantenimiento de la vía o de otras infraestructuras comunitarias, como la escuela.

‘Ellos cobran multa por todo. Si citan a una reunión o a un convite y uno no va, son cien mil pesos’, dijo una fuente con la que habló este diario. Por las veredas El Roblal y Palmichal el control es tan estricto que tampoco es escaso que a cualquiera le pidan que entregue su teléfono con el fin de verificar con quién se comunica, buscando ‘vacunarse’ contra ‘sapos’





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Briceño Grupos Armados Control Absoluto Normas De Control Infracciones Multa Teléfono Control De Acceso Verificación De Teléfonos Control De La Frontera Control De La Carretera Control De La Zona Rural Control De La Zona Urbana Control De La Seguridad Control De La Violencia Control De La Población Control De La Frontera Control De La Carretera Control De La Zona Rural Control De La Zona Urbana Control De La Seguridad Control De La Violencia Control De La Población

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Disidencias y Clan del Golfo: alianza disimulada por la minería ilegal en Briceño, AntioquiaPeriodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde 2009. Visibilizar la ruralidad y sus comunidades es mi compromiso inclaudicable.

Read more »

En Córdoba capturaron a seis presuntos extorsionistas del Clan del GolfoSeis presuntos extorsionistas del Clan del Golfo, entre ellos una mujer, que delinquen en el departamento de Córdoba, fueron capturados por unidades del Gaula de la Policía en el marco de la Operación Cuarzo.

Read more »

La Policía capturó en Montelíbano, Córdoba, a un perfilador de víctimas del Clan del GolfoLa Policía de Córdoba dijo que no descansa en su lucha frontal contra el crimen organizado, y que esta captura no solo esclarece homicidios, también salva vidas.

Read more »

Cayó alias ‘Deivis’, del Clan del Golfo: estaría ligado a 12 homicidiosSegún las autoridades, el capturado realizaba seguimientos a integrantes de la fuerza pública para planear atentados selectivos en Córdoba.

Read more »