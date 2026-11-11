Control Risks: Cinco riesgos globales para empresas en 2027

El informe de Control Risks advierte sobre el impacto del Niño, la geopolítica y la IA en las cadenas de suministro y mercados globales para 2027.

La firma de análisis de riesgos Control Risks ha publicado un informe detallado que identifica cinco amenazas interconectadas capaces de alterar significativamente las operaciones comerciales, las inversiones y las cadenas de suministro internacionales durante el año 2027. Este documento destaca que la preparación estratégica será un factor determinante para garantizar la continuidad de los negocios en un entorno cada vez más volátil.

Impacto climático y sequías globales

Uno de los principales focos de atención se centra en el comportamiento climático extremo, con proyecciones específicas para diversas regiones del mundo. El análisis anticipa sequías severas en África subsahariana e India, incendios forestales en el sudeste asiático, inundaciones en Norteamérica y temperaturas extremas tanto en Europa como en Sudamérica.

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Para América Latina, estas alteraciones en la producción agropecuaria podrían aumentar la presión sobre los precios de los alimentos, impactando directamente a productores, consumidores y empresas que dependen de estas materias primas. La sequía también podría reducir la generación hidroeléctrica, lo que aumenta el riesgo de escasez energética y tensiones entre comunidades e industrias con elevados consumos eléctricos.

Infraestructura crítica y conflictos geopolíticos

La infraestructura crítica se ha convertido en un objetivo estratégico en un escenario internacional más conflictivo. Los ataques buscan debilitar el crecimiento económico, la cohesión social, la estabilidad política y las capacidades de defensa. Mientras los drones de largo alcance y otras herramientas reducen las barreras para atacar instalaciones críticas, más actores podrían ejecutar operaciones disruptivas.

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Los centros de datos y las redes energéticas concentran capacidades difíciles de reemplazar. Al mismo tiempo, la participación privada en satélites y comunicaciones está modificando la relación entre empresas y gobiernos. Los Estados podrían aumentar el escrutinio sobre la propiedad y operación de activos considerados estratégicos, lo que podría traducirse en modificaciones de concesiones o riesgos de expropiación.

Riesgos de la inteligencia artificial

La adopción de sistemas autónomos avanza más rápido que la regulación y los mecanismos de supervisión. En ese escenario, las empresas deberán resolver quién responde cuando un sistema falla. La firma considera que la responsabilidad podría recaer sobre la organización que autorizó su implementación, incluso si un tercero desarrolló la tecnología.

La dependencia de proveedores y plataformas cuyo funcionamiento o control las compañías no siempre conocen representa un desafío adicional. Mantener inventarios y crear capacidades redundantes requiere capital, reduce economías de escala y plantea desafíos adicionales de seguridad e integridad para las organizaciones.