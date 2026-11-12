Controladora dedica emotivo saludo al Papa León XIV en Aeropuerto Jorge Chávez

La llegada del Papa León XIV al Perú fue marcada por un emotivo mensaje de bienvenida desde la torre de control del Aeropuerto Jorge Chávez en Lima.

El Papa León XIV aterrizó en Lima el miércoles 11 de noviembre de 2024, marcando el inicio de su gira apostólica por Sudamérica con un momento de profunda emoción transmitido desde la torre de control. La controladora aérea del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez dedicó unas palabras conmovedoras al pontífice mientras el vuelo ARG 1096 de Aerolíneas Argentinas se disponía a aterrizar, capturando la atención de miles de usuarios en redes sociales y estableciendo un tono espiritual para la visita.

Saludo Emotivo desde la Torre de Control

El video viralmemorado muestra cómo la operadora, tras entregar las condiciones de aterrizaje y la autorización para la pista 16 izquierda, solicitó permiso al comandante para dirigirse directamente al Santo Padre. Con la voz cargada de emoción, la funcionaria afirmó: Capitán, con su venia, si me permite transmitir unas palabras al Santo Padre . Una vez autorizada, transmitió el mensaje oficial de bienvenida desde la torre del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, situando el momento como un encuentro histórico entre la infraestructura civil y la jerarquía religiosa.

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Mensaje Religioso y Bienvenida Oficial

La controladora utilizó una cita bíblica para recibir al pontífice, declarando: Santo Padre, desde la torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Perú se alza hoy para recibirlo y decirle con alegría, como dice el Salmo 118: Bendito el que viene en el nombre del Señor . Este saludo religioso sirvió como puente entre la operación aérea técnica y el significado espiritual del viaje, reflejando la devoción del país anfitrión hacia la figura papal que llega a dirigir la Iglesia Católica globalmente.

Agenda Oficial en Lima y Primera Etapa

Tras aterrizar cerca de las 5:00 de la tarde en el Grupo Aéreo N.° 8, ubicado en el Callao, el Papa León XIV, conocido en Perú como el padre Roberto por su tiempo como misionero y obispo en el país, comenzó la etapa peruana de su primera gira sudamericana. La agenda del miércoles contempló la ceremonia de bienvenida oficial, un encuentro con la presidenta de la República y una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, consolidando el apoyo institucional a su visita.

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Jornada de Oración y Encuentro con Jóvenes

La jornada del jueves continuó en Lima con reuniones profundas con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos pastorales para alinear estrategias eclesiales. Por la noche, el evento central fue la vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental, un espacio clave para conectar con la juventud y reforzar el mensaje de fe que, según la controladora, espera tocar muchos corazones y volver la mirada de los peruanos hacia Jesús.

Visita a Regiones y Cierre de la Gira

El viernes el pontífice se trasladará a Chiclayo para celebrar una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y reunirse con la Iglesia y el mundo universitario. El sábado viajará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, para presidir una celebración litúrgica y cerrar el Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo. La ruta continúa el domingo con actividades en Cusco, Pucallpa y Lima, culminando el lunes 16 de noviembre con una misa en la Base Aérea Las Palmas y la ceremonia de despedida en el Callao.