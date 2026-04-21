Controversia diplomática entre Petro y Noboa por difusión de un video manipulado con inteligencia artificial

El presidente Gustavo Petro enfrenta críticas tras difundir un video falso de Telemundo sobre el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en medio de una escalada de tensiones judiciales y diplomáticas entre ambos gobiernos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , ha quedado envuelto en una significativa controversia diplomática y mediática tras publicar en su perfil de la red social X un video que, bajo una apariencia de veracidad profesional, pretendía ser un informe del prestigioso medio internacional Telemundo . En dicho material audiovisual, se presentaban acusaciones sumamente graves sobre supuestos vínculos de narcotráfico que involucrarían al actual mandatario de Ecuador, Daniel Noboa .

El contenido, que rápidamente se viralizó en diversas plataformas digitales, utilizaba la imagen y el formato de los presentadores de Noticias Telemundo para conferir credibilidad a una información que, tras una revisión técnica, resultó ser totalmente falsa. El video fue elaborado mediante técnicas de inteligencia artificial generativa, conocidas como deepfake, que permitieron alterar tanto las voces como las gesticulaciones de los periodistas Damià Bonmatí y Claudia de la Fuente, simulando una noticia inexistente sobre financiamiento ilegal en la campaña del líder ecuatoriano. La respuesta por parte de la cadena Telemundo fue inmediata y contundente, desmintiendo categóricamente la autoría del material. A través de sus canales oficiales, el medio explicó que el video compartido por el jefe de Estado colombiano no correspondía a ninguna de sus emisiones periodísticas ni a su línea editorial. Los especialistas técnicos de la cadena señalaron la presencia de errores críticos en la producción del clip, tales como inconsistencias en los logotipos, una mala sincronización labial y fallas en la entonación de los presentadores, elementos que delatan el uso de software de manipulación digital. Noticias Telemundo hizo un llamado enfático a la ciudadanía para practicar la verificación de fuentes antes de difundir contenidos de esta naturaleza, enfatizando que la responsabilidad informativa es vital, especialmente cuando se trata de acusaciones que comprometen la reputación de figuras públicas y la estabilidad de las relaciones diplomáticas entre naciones hermanas. Este episodio se enmarca dentro de una creciente tensión política entre Bogotá y Quito. El trasfondo de este conflicto radica en la decisión reciente de Petro de emprender acciones legales por calumnia contra Noboa. La disputa escaló luego de que el presidente ecuatoriano sugiriera en una entrevista con el medio Semana que el mandatario colombiano habría mantenido encuentros con individuos cercanos a alias Fito, un reconocido criminal de alto perfil en Ecuador, durante una visita oficial a la ciudad de Manta en 2025. Petro ha rechazado categóricamente estas afirmaciones, argumentando que su visita contó en todo momento con escoltas del Ejército ecuatoriano y bajo esquemas de seguridad estrictos. El mandatario colombiano vincula las hostilidades de Noboa a su solicitud pública de libertad para el exvicepresidente Jorge Glas. Mientras tanto, la opinión pública observa con preocupación cómo la desinformación, potenciada por la inteligencia artificial, empieza a erosionar los canales de diálogo oficial entre los mandatarios de la región, complicando aún más un panorama político ya de por sí volátil y cargado de acusaciones cruzadas que todavía están lejos de resolverse en instancias judiciales





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