Controversia en el Centro Democrático: Nicolás Pérez afirma haber sido gerente de campaña de Paloma Valencia, pero el partido lo desmiente

El exsenador Nicolás Pérez asegura haber dirigido la campaña de Paloma Valencia, pero el Centro Democrático lo niega y revela que su salida se debió al maltrato hacia mujeres del equipo.

En el marco de la intensa carrera electoral colombiana, un incidente de última hora ha sacudido las filas del Centro Democrático . Nicolás Pérez , exparlamentario de esa colectividad, afirmó haber fungido como gerente nacional de la campaña presidencial de Paloma Valencia , candidata del partido uribista.

Sin embargo, desde la dirección del partido se desmintió categóricamente esta versión, generando una controversia que ha captado la atención de la opinión pública. La situación se torna más compleja si se considera que Pérez habría pasado recientemente a apoyar al candidato Abelardo de la Espriella, lo que añade un tinte de presunta deslealtad política al asunto.

De acuerdo con los registros oficiales del Centro Democrático, la gerencia de la campaña de Paloma Valencia fue responsabilidad exclusiva de la exsenadora María del Rosario Guerra. El rol de Nicolás Pérez, según la colectividad, fue limitado y temporal: ejerció funciones de coordinación únicamente hasta la segunda semana de febrero de 2026, fecha en la que se dio por terminado su vínculo.

La versión de los hechos fue respaldada por Gabriel Vallejo Chujfi, director Nacional del Centro Democrático, quien en declaraciones públicas instó a la ciudadanía a no creer en lo que calificó como mentiras. Vallejo Chujfi manifestó: “Dejen de mentir! Nicolás Pérez nunca fue el gerente de la campaña de Paloma Valencia. Se retiró de la campaña hace más de 4 meses.

Su rol era de enlace político con las regiones y ayudó a coordinar temas de la precandidatura. Estaba con Abelardo hace rato. Aprovechó estar a 48 horas de elecciones para hacer daño! ”.

La controversia no se detuvo allí. María del Rosario Guerra, gerente oficial de la campaña, dio detalles adicionales sobre la salida de Pérez: “El señor Nicolás Pérez hizo parte de la campaña por muy pocos días en el mes de febrero y hubo que retirarlo por el mal trato verbal a varias de nosotras las mujeres que trabajamos en la campaña”. Esta declaración puso el foco en una cuestión de género y respeto dentro del equipo de trabajo.

La propia campaña de Paloma Valencia, encabezada por la candidata y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Ovidedo, emitió un comunicado oficial para desmentir las afirmaciones de Pérez y reiterar los motivos de su desvinculación: maltrato hacia las mujeres del equipo. La candidata Valencia fue enfática al afirmar que “en esta campaña las mujeres se respetan”, con lo que buscó cerrar la polémica.

Esta situación se produce en un contexto electoral especialmente tenso, donde las acusaciones cruzadas y los cambios de bando se han vuelto moneda corriente. Por su parte, el candidato Abelardo de la Espriella, a quien ahora se vincula a Pérez, no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente.

Sin embargo, en su cuenta de la red social X reposteó un artículo de la revista Semana que aborda el tema, lo que podría interpretarse como un gesto de apoyo o al menos de atención hacia lo ocurrido. Mientras tanto, las bases del Centro Democrático y los seguidores de Paloma Valencia han mostrado su respaldo a la candidata, repudiando lo que consideran un ataque orquestado por Pérez en beneficio de la campaña rival.

El episodio ha reavivado las tensiones internas en el partido uribista, que ya venía enfrentando divisiones en torno a la estrategia electoral. Algunos analistas ven en este hecho un reflejo de las dificultades que enfrenta el Centro Democrático para mantener la unidad en una contienda que se perfila cerrada.

La polémica también ha puesto sobre la mesa la importancia de la transparencia en la gestión de las campañas y el respeto a los derechos de las mujeres en los entornos políticos. Con estas precisiones, el equipo de la aspirante del Centro Democrático buscó cerrar el debate y dejar en claro que la desvinculación de Nicolás Pérez se ejecutó bajo criterios de protección a su personal femenino, restando validez a los argumentos políticos expuestos por el ahora simpatizante de la campaña abelardista.

La opinión pública espera ahora que los hechos se esclarezcan por completo, en un escenario donde cada declaración puede inclinar la balanza electoral





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