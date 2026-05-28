Controversia en torno a la campaña de Iván Cepeda

La norma que prohíbe eventos públicos de campaña en la última semana del proceso electoral continúa siendo objeto de controversia en el país. Algunos sectores afirman que la campaña de Iván Cepeda podría haber incurrido en una violación de esta norma.

La norma que prohíbe eventos públicos de campaña en la última semana del proceso electoral continúa siendo objeto de controversia en el país. Algunos sectores afirman que la campaña de Iván Cepeda podría haber incurrido en una violación de esta norma, ya que organizó eventos masivos en algunas ciudades, como Sincelejo y Yopal, en la última semana previa a las elecciones presidenciales.

Esto ha generado denuncias ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) pidiendo que se investigue si la campaña de Cepeda habría violado la norma que prohíbe la realización de eventos públicos ocho días antes de la jornada electoral del domingo. Los denunciantes adjuntaron fotografías, mensajes de chats y otras pruebas para probar un posible incumplimiento del decreto que rige en época electoral.

El CNE ha advertido que una vez llegaran las denuncias, les darían el trato que corresponde según los procedimientos internos. Esto significa que las denuncias serán sometidas a reparto entre los nueve magistrados del CNE y se designarán los magistrados que deberán elaborar una ponencia que posteriormente será estudiada por la Sala Plena. La investigación y las sanciones que ponen como Consejo Electoral son administrativas, por lo que no hay posibilidad de que se produzcan sanciones penales.

La discusión en el CNE sobre si se pronuncian o no por posibles violaciones de ley electoral en campaña Cepeda continúa siendo un tema de debate en el país





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iván Cepeda Campaña Presidencial Consejo Nacional Electoral Norma Electoral Eventos Públicos De Campaña

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“Fue un evento privado”: dirigente sindical que prestó sede para acto de Iván Cepeda en SincelejoEl presidente de ADES defendió la legalidad del encuentro político realizado en sus instalaciones.

Read more »

Claudia López: ‘Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, por motivos distintos, son muy inconvenientes’La candidata habla de la recta final de la campaña. Pide evitar caer en extremos. Dice que Petro es jefe de debate de Cepeda.

Read more »

Candidatura de Iván Cepeda enfrenta cuestionamientos por presunto incumplimiento de normatividad electoral en SucreCepeda realizó un evento masivo realizado en la capital del departamento de Sucre el lunes 25 de mayo.

Read more »

Eventos políticos de Iván Cepeda desatan controversia ante el Consejo ElectoralLas denuncias surgieron por reuniones realizadas días antes de las votaciones.

Read more »