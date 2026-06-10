Controversia por la propuesta de suspensiÃ³n de Gustavo Petro: se cuestiona la competencia de la ComisiÃ³n de Acusaciones

Varios dirigentes y expertos legales critican la medida de Gloria Arizabaleta de suspender al presidente Petro, argumentando que la ComisiÃ³n de Acusaciones no tiene la facultad constitucional para ello y que la iniciativa tiene mÃ¡s motivaciones polÃ­ticas que jurÃ­dicas.

Diferentes voces del panorama político colombiano se han pronunciado sobre la polémica decisión tomada por una integrante de la Comisión de Acusaciones, la congresista Gloria Arizabaleta , quien propuso suspender al presidente Gustavo Petro por ocho dÃ­as.

La medida, anunciada en medio de la intensa campaña electoral que conduce a la segunda vuelta, desencadenÃ³ una gran tormenta institucional. Desde el Ministerio del Interior hasta destacados liderazgos de la oposiciÃ³n, todos han puesto en tela de juicio la legitimidad de que una sola diputada pueda ordenar una acciÃ³n de tal magnitud.

La controversia no se limitÃ³ al carÃ¡cter polÃ­tico, sino que tambiÃ©n involucrÃ³ un anÃ¡lisis jurÃ­dico profundo acerca de las competencias reales de la ComisiÃ³n de Acusaciones y de los procedimientos constitucionales que rigen la eventual suspensiÃ³n de un presidente en ejercicio. El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue uno de los primeros en calificar la resoluciÃ³n de carÃ¡cter infundado y carente de base jurÃ­dica.

SegÃºn sus declaraciones, la ComisiÃ³n de Acusaciones es un ente de instrucciÃ³n que no posee facultades para suspender al jefe de Estado; aquella atribuciÃ³n corresponde exclusivamente al Senado, previa acusaciÃ³n formal impulsada por la plenaria de la CÃ¡mara de Representantes. En la misma lÃ­nea, varios analistas constitucionales manifestaron que la figura de suspensiÃ³n presidencial bajo esas condiciones no estÃ¡ contemplada en el ordenamiento legal, por lo que, aun si la propuesta fuera aprobada, carecerÃ­a de cualquier efecto real.

La narrativa de un "abuso de poder" surgida alrededor de la exesposa de Roy Barreras, electa con el respaldo de Petro, alimentÃ³ un discurso de injusticia y manipulaciÃ³n polÃ­tica que alimenta la polarizaciÃ³n del paÃ­s. A pesar de que la mayorÃ­a de las crÃ­ticas provinieron de sectores cercanos al gobierno, la oposiciÃ³n tambiÃ©n expresÃ³ reservas sobre el procedimiento utilizado.

Algunos parlamentarios recordaron el artÃ­culo 194 de la ConstituciÃ³n, subrayando que cualquier proceso de esta naturaleza debe pasar por varias etapas institucionales, incluyendo una resoluciÃ³n de la CÃ¡mara y un posterior dictamen del Senado, antes de que se pueda aplicar una medida tan drÃ¡stica. Otros dirigentes vieron en la acciÃ³n una jugada polÃ­tica destinada a afectar la campaÃ±a de Petro en plena corría electoral, calificÃ¡ndola como un "autogolpe blando" que pretende debilitar la imagen del presidente y generar confusiÃ³n entre los votantes.

En el seno del Senado, el senador AndrÃ©s Forero relacionÃ³ la medida con una estrategia de victimizaciÃ³n, argumentando que se trata de una tÃ¡ctica para convertir a Petro en una vÃ­ctima de una persecuciÃ³n polÃ­tica, mientras que el oficialismo lo describiÃ³ como una maniobra que favorece la polarizaciÃ³n y el caos institucional. La discusiÃ³n se prolongarÃ¡ en los dÃ­as venideros, mientras ambos bandos intentan definir el alcance legal y polÃ­tico de una acciÃ³n que, aunque carezca de validez jurÃ­dica, podrÃ­a generar repercusiones polÃ­ticas importantes en la contienda electoral que se avecina





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gustavo Petro Comisiã³n De Acusaciones Gloria Arizabaleta Derecho Constitucional Elecciones 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Petro desata polémica por publicación sobre Yerry Mina: acusaciones de racismo y fuerte controversia en redes socialesUna publicación del presidente Gustavo Petro sobre Yerry Mina desató una fuerte controversia política y digital que escaló rápidamente, con acusaciones de racismo y debate político. El mensaje, que incluía dos fotografías del jugador junto a una alusión histórica sobre esclavistas, generó reacciones inmediatas: sectores del Gobierno defendieron la referencia como una crítica a las élites coloniales, mientras la oposición acusó al mandatario de utilizar al futbolista en una disputa política. La controversia se agravó con comentarios racistas en redes sociales contra Mina, lo que llevó al periodista a denunciar el acoso. Petro rechazó las críticas, afirmando que se malinterpretaba su mensaje, y cuestionó a quienes comparan la situación con racismo.

Read more »

Presidenta de la comisión de Acusaciones habría suspendido al presidente Gustavo PetroPresidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro, ¿puede hacerlo?

Read more »

Comisión de Acusaciones ordena suspender del cargo al presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junioLa presidenta de la Comisión de Acusaciones, representante Gloria Arizabaleta, ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio como medida cautelar por su participación en política. La decisión ha generado dudas sobre su validez jurídica, ya que usualmente requiere aprobación de la plenaria. La medida podría permitir al presidente participar más activamente en la campaña de Iván Cepeda.

Read more »

Comisión de Acusaciones evalúa suspensión provisional de Gustavo PetroLa medida cautelar tendría como finalidad preservar el principio de neutralidad de los servidores públicos y evitar una eventual interferencia en la contienda electoral.

Read more »