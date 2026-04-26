Controversia por mensaje de Petro en medio de la crisis en el Cauca

El presidente Gustavo Petro generó fuertes críticas tras publicar un mensaje personal sobre su cumpleaños mientras se reportaban ataques en el Cauca que dejaron al menos 14 muertos y 40 heridos. Políticos de oposición lo acusaron de insensibilidad y desconexión con la realidad nacional.

La reciente escalada de violencia en el suroccidente de Colombia ha generado una profunda controversia a raíz de un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales.

Mientras el país lamentaba al menos 14 víctimas mortales y cerca de 40 heridos en atentados perpetrados en el departamento del Cauca, el mandatario optó por compartir una reflexión personal sobre la celebración de su cumpleaños, un acto que ha sido ampliamente criticado por su falta de sensibilidad y conexión con la grave situación que atraviesa la nación. El mensaje del presidente, lejos de abordar la crisis de seguridad, se centró en recuerdos de su juventud, evocando su participación en el grupo guerrillero M19 y sus años de rebeldía en el colegio público de la Salle en Zipaquirá.

Petro describió cómo celebraba su cumpleaños, coincidiendo con el aniversario del M19, junto a sus amigos fundadores del JG3, compartiendo poesías de Neruda y participando en actos de insubordinación. Recordó un juramento realizado en la peña de Guaica, en Tabio, un lugar sagrado para los indígenas muiscas, donde prometieron luchar por la justicia social y la libertad, un compromiso que, según sus palabras, han cumplido.

Además, el presidente mencionó que algunos miembros de su círculo cercano ocupan cargos de alto nivel en el gobierno, como el ministro de Hacienda y el propio presidente, mientras que otros viven una vida intensa y apasionada. Se describieron a sí mismos como un “ejército de Quijotes rebeldes” que no busca el poder ni el dinero, sino transformar el mundo para lograr la igualdad y la libertad.

Concluyó su mensaje afirmando que están rodeados de amor y afecto, y que son capaces de lograr lo imposible. Esta publicación, realizada en un momento de luto y angustia nacional, desató una ola de críticas y condenas por parte de diversos sectores políticos y sociales. La falta de una respuesta directa y empática ante la tragedia del Cauca fue interpretada como una muestra de insensibilidad y desconexión con la realidad del país. Las reacciones no se hicieron esperar.

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia expresó su indignación, calificando al presidente como una “vergüenza” y exigiendo empatía y respeto hacia las víctimas y sus familias. El senador Jota Pe Hernández criticó duramente la desconexión del mandatario frente a la coyuntura, cuestionando cómo podía hablar de su cumpleaños mientras se registraban múltiples atentados terroristas y un elevado número de muertos.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, también se sumó a las críticas, señalando que el país atraviesa un momento crítico de seguridad y que la laxitud del gobierno frente a los grupos al margen de la ley ha contribuido a la escalada de la violencia. Zuleta acusó al presidente de hacer apología a la ilegalidad, lo cual consideró un mensaje negativo para la juventud.

Desde el Congreso, el representante Andrés Forero lamentó la situación del país, afirmando que mientras Colombia se derrumba, el presidente parece estar de fiesta, y calificó al mandatario como una persona indigna de ocupar el cargo. La excandidata presidencial Vicky Dávila consideró que el presidente debería haber priorizado su presencia en las zonas afectadas, acompañando a las comunidades del Valle del Cauca y del Cauca, respaldando a las autoridades y a las fuerzas de seguridad.

Dávila acusó al presidente de carecer de corazón, ética y sensibilidad, y lo responsabilizó por la muerte de personas a manos de grupos narcotraficantes que, según ella, han sido beneficiados por la política de paz total. La controversia generada por el mensaje del presidente Petro pone de manifiesto la polarización política y social que atraviesa Colombia.

Mientras algunos defensores del mandatario argumentan que su mensaje era una reflexión personal y que no estaba directamente relacionado con la situación de seguridad, sus críticos lo consideran una falta de respeto hacia las víctimas y una muestra de insensibilidad ante el sufrimiento del país. El incidente ha reavivado el debate sobre el papel del presidente en momentos de crisis y sobre la importancia de la empatía y la conexión con la realidad nacional.

La situación en el Cauca sigue siendo crítica, con enfrentamientos entre grupos armados y una creciente preocupación por la seguridad de la población civil. La comunidad internacional ha expresado su solidaridad con Colombia y ha condenado los actos de violencia. El gobierno ha anunciado el envío de refuerzos militares a la región y ha prometido llevar a los responsables ante la justicia.

Sin embargo, la falta de confianza en las instituciones y la persistencia de la impunidad siguen siendo obstáculos importantes para lograr la paz y la seguridad en el país. La discusión sobre la política de paz total, impulsada por el gobierno, también se ha intensificado, con críticas y cuestionamientos sobre su efectividad y sus posibles consecuencias.

El futuro de Colombia depende de la capacidad de sus líderes para superar la polarización, construir consensos y abordar los problemas estructurales que generan la violencia y la desigualdad





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gustavo Petro Cauca Violencia Atentados M19 Paz Total Congreso Seguridad Nacional Colombia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Candidatos presidenciales rechazaron ataques terroristas en Cauca y Valle del CaucaAspirantes a la Presidencia condenaron los ataques ocurridos en Cali y Palmira, pidieron investigaciones contra los responsables y expresaron solidaridad con los habitantes del suroccidente del país.

Read more »

Candidatos presidenciales rechazaron ataques terroristas en Cauca y Valle del CaucaAspirantes a la Presidencia condenaron los ataques ocurridos en Cali y Palmira, pidieron investigaciones contra los responsables y expresaron solidaridad con los habitantes del suroccidente del país.

Read more »

Atentados en Cauca: Gustavo Petro dice que FARC buscan influir en eleccionesEl mandatario responsabilizó directamente a estructuras lideradas por Iván Mordisco, y señaló como cabecilla en la zona a alias “Marlon”.

Read more »

Aumenta la violencia en Cauca y Valle del Cauca: Ofrecen recompensa por alias MarlonEl gobierno colombiano responsabiliza a alias Marlon de una escalada de violencia en las regiones de Cauca y Valle del Cauca, incluyendo ataques con explosivos a infraestructura vial y buses, dejando víctimas fatales y heridos. Se refuerza la ofensiva militar y se ofrece una recompensa por información que conduzca a su captura.

Read more »

Escalada de violencia: Disidencias de las FARC desatan ataques terroristas en Cauca y Valle del CaucaLas disidencias de las FARC han perpetrado una serie de ataques terroristas en Cauca y Valle del Cauca, dejando un saldo de muertos y heridos. El gobierno responde con medidas de seguridad y condena a estos grupos como narcoterroristas.

Read more »

Paloma Valencia visita Palmira tras atentados en Cauca y Valle del CaucaLa candidata presidencial Paloma Valencia expresó su solidaridad con las víctimas de los recientes atentados en el sur de Colombia y propuso medidas de seguridad. El presidente Gustavo Petro también se pronunció, calificando a los responsables de narcoterroristas y exigiendo su persecución.

Read more »