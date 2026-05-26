Controversy and Criticism Surround Campaign Event

José Manuel Restrepo, a candidate of Abelardo de la Espriella, called the event a violation of electoral laws. Iván Cepeda participated in a campaign event in the Association of Workers of Education of Sucre, where he was questioned by various political sectors and even by other campaigns. The event was attended by some political figures close to the Pacto Histórico. The candidate criticized Álvaro Uribe and called for a win in the first round. Critics questioned the act because public campaign events are currently restricted.

José Manuel Restrepo calificó el hecho como una violación a las leyes electorales. Iván Cepeda participó en un evento de campaña en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre, donde fue cuestionado desde varios sectores políticos e incluso desde otras campañas.

En el evento estuvieron algunos personajes políticos de la región cercanos al Pacto Histórico. El aspirante del Pacto Histórico cerró campaña en Bogotá con críticas a Álvaro Uribe y un llamado a ganar en primera vuelta. Sectores políticos cuestionaron el acto porque actualmente están restringidos los eventos públicos de campaña.

José Manuel Restrepo criticó duramente al candidato y al Gobierno en una publicación en X. La Corte Suprema condena a más de once años de prisión al exsenador Musa Besaile por corrupción en Córdoba. A cinco días para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, expertos revelan los aciertos de los candidatos presidenciales. La Procuraduría estudia la posible participación en política del ministro Jaramillo. Cancillería de Colombia reporta masiva participación en el inicio de votaciones presidenciales en el exterior.

Quedé decepcionado de Sergio Fajardo: la pulla de Oviedo al candidato por la negativa a Paloma Valencia. Dueña de Beauty Láser dio estremecedores detalles de la muerte de Yulixa Toloza. Elecciones 2026: errores que podrían hacer perder la Presidencia en la última seman





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