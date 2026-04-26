Conversaciones con mi padre y el eco de una vocación literaria

Un recorrido íntimo por la vida y la vocación literaria del autor, a través de sus recuerdos de infancia, su relación con su padre y su encuentro con figuras clave de la literatura latinoamericana como García Márquez y Neruda. Un homenaje a la memoria, la lectura y el poder de las palabras.

Las conversaciones que perduran son las que se nutren de afecto, lecturas compartidas, debates y la constante reevaluación de la literatura y el mundo. Este diálogo con mi padre, que abarca toda mi vida, es un ejemplo de ello.

A propósito del homenaje que la Filbo 2026 rendirá a mi padre en sus ochenta años, lo observo con una nueva perspectiva, reconociéndolo como un testigo y protagonista de su época. No solo como un hijo que busca los orígenes de su propia historia en las narrativas familiares, sino también como un reportero que intenta desentrañar una vocación que floreció entre poemas manuscritos, lecturas tempranas y encuentros trascendentales con figuras como García Márquez y Neruda.

En esta conversación, redescubro su memoria prodigiosa y revivo relatos escuchados a lo largo de toda una vida, historias que se reinventan con cada nueva narración, en un intento constante por comprender el origen y el destino de una vida dedicada a las palabras. Mi madre, originaria de Riohacha, se trasladó a Santa Marta en su infancia. En la década de 1930, las opciones para las jóvenes samarias eran limitadas: maestra, mecanógrafa, religiosa, pianista o esposa y madre.

Margot, en su adolescencia, optó por un álbum de papel rayado, donde transcribía con una caligrafía exquisita poemas de Rubén Darío, Silva, Valencia, Chocano, Delmira Agustini, Gabriela Mistral y Juana de Ibarbourou. Ya en Bogotá, compartía esos poemas con mi hermano y conmigo, despertando en mí un amor por la musicalidad del lenguaje.

Un día, a los siete años, mientras me recuperaba de una fiebre, encontré páginas en blanco en el álbum y, impulsado por la fecha –13 de mayo–, escribí unos versos a la Virgen de Fátima con un estilógrafo Parker. Los acompañé con un dibujo de una casa y un pájaro volando, titulándolos La casa de mayo.

Un amigo de mi padre, al enterarse de mi inclinación por la escritura, me informó sobre un programa infantil en la Radio Nacional, ubicado en la Caracas con calle 26. Mi madre me llevó allí, recité el poema y recibí un cálido aplauso por mi autoría. Al salir, nos encontramos en medio de una hilera de soldados: era 13 de junio de 1953, y el general Gustavo Rojas Pinilla estaba en pleno golpe de estado contra Laureano Gómez.

Durante mis años en el Externado Nacional Camilo Torres, participé en una pequeña tertulia estudiantil. Tenía un programa los miércoles al mediodía, llamado Hombres y letras, donde hablaba de Rafael Alberti y Jorge Guillén, quienes se encontraban en Bogotá en 1960. Posteriormente, en el Gimnasio Boyacá, encontré un grupo de compañeros con inquietudes literarias similares. En 1962, García Márquez ganó un premio con La mala hora.

Llevé esa novela al colegio y la comenté con entusiasmo a Luis Fayad, Álvaro Miranda y Pedro Manuel Rincón, entre otros. Años después, conocí a Juan Gustavo Cobo Borda a través de María Mercedes Carranza, con quien compartía el gusto por escribir poemas sobre el cine italiano, el Che Guevara, la guerra de Vietnam y escuchar música de Bob Dylan, Joan Báez, los Beatles o los Rolling Stones.

El padre de María Mercedes, Eduardo Carranza, me tenía en alta estima, y ella dirigía una página literaria en El Siglo. Así, fui conectando con contemporáneos como Giovanni Quessep, Darío Jaramillo Agudelo, Augusto Pinilla, Jaime García Maffla, Miguel Méndez Camacho, David Bonells Rovira, Henry Luque Muñoz, Hernán Reyes Peñaranda y Gerardo Azcárate Calero, entre otros.

Nos reuníamos y, eventualmente, formamos un grupo que fue bautizado como la generación sin nombre en las páginas de Lecturas Dominicales de EL TIEMPO, donde yo llegaría a ser comentarista de libros durante 20 años. Nos reuníamos en el centro y Chapinero, cultivando la bohemia, criticando a los nadaístas, visitando librerías como Buchholz, la Gran Colombia, la Central, Tercer Mundo, La Lechuza (de Luis Fayad), tomando café en El Pasaje, La Romana, El Cisne y bebiendo aguardiente en El Automático, El Excelsior y El Agujero.

En 1959, influenciado por mi primo José Stevenson, visitaba los domingos a mi tía Dilia Caballero de Márquez, quien le comentaba a mi madre: 'Dile a José Luis que venga, que tengo recortes de un sobrino que escribe'. Se refería a Gabriel García Márquez. Leía esos recortes con fascinación. Había salido la segunda edición de La hojarasca y, cautivado por su lectura, escribí un cuento, La casa, imitando su estilo.

Me dirigí a El Espectador en busca de Eduardo Zalamea Borda, quien me remitió a Gonzalo González GOG. Este leyó mi cuento y lo publicó en el Dominical. Esa noche, mi tía me llamó: 'Gabito quiere conocerte'





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