Conversatorio Infantil Santander: Niños de 7 a 14 años expresan sus realidades

Quince menores de Bucaramanga y zonas rurales de Santander compartieron en Vanguardia sus vivencias sobre familia, naturaleza y desigualdad en el I Conversatorio Infantil.

Un grupo de quince niños y niñas, con edades comprendidas entre siete y catorce años, se reunió en la sede de Vanguardia en Bucaramanga para participar en el I Conversatorio Infantil de Santander. Diez de estos menores provenían de zonas urbanas, mientras que cinco provenían de sectores rurales, evidenciando la diversidad geográfica y social de la región. La jornada buscó dar voz a una población cuyas opiniones a menudo quedan marginadas en la toma de decisiones ciudadanas.

El encuentro arrancó con una declaración emotiva de los participantes, quienes expresaron sentirse incómodos, tristes y enojados al crecer en un mundo donde su voz casi no encuentra espacio. Los menores solicitaron explícitamente más confianza, apoyo y tranquilidad por parte de los adultos. Esta petición inicial subrayó la necesidad imperante de crear entornos seguros donde la infancia santandereana pueda hablar con libertad, sin miedo al juicio ni a la represión.

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Desigualdad urbana y rural en Santander

Los niños detallaron las diferencias abrumadoras en sus entornos cotidianos, destacando cómo la vivienda y el acceso al espacio público definen su calidad de vida. Algunos describieron barrios con canchas donde pueden jugar y armar partidos, actividades que consideran fundamentales para su felicidad. En contraste, otros relatores revelaron que pasan gran parte del tiempo en casa ayudando a su mamá y a su tía con oficios domésticos o agrícolas.

La precariedad habitacional fue otro punto central, con una niña señalando que sus compañeros viven en casas de tablas o de plástico, en cuartos pequeños donde deben acomodar la cocina, las camas y todo lo demás. Esta situación refleja la realidad de niños que habitan en lomas o zonas altas sin infraestructura adecuada. Como resultado, los menores pidieron instancias concretas: parques seguros, juegos en buen estado y espacios públicos adecuados para la recreación infantil.

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La naturaleza como refugio mental

El campo emergió como uno de los temas que más entusiasó a los participantes, quienes valoraron los animales, los cultivos, los ríos y la calma lejos del ruido de la ciudad. Aunque la mayoría provenía de zonas urbanas, todos coincidieron en que preferirían vivir en el campo para estar distanciadis de los aparatos electrónicos y vivir tranquilos junto a los animales de la granja. Esta conexión con el entorno natural no fue solo un deseo de ocio, sino una búsqueda de bienestar emocional.

Rocío Jiménez, psicóloga y coordinadora de Gambeta en Bucaramanga, destacó este vínculo como el aspecto más significativo del encuentro. Jiménez argumentó que Santander tiene la oportunidad de generar rutas de inmersión a la naturaleza dirigidas a los niños, en lugar de ver la naturaleza como una obra de exposición. Afirmó que el contacto temprano con entornos naturales puede ser un recurso protector crucial para la salud mental en la adolescencia y la vida adulta.

Familia, escuela y aspiraciones profesionales

En una dinámica llamada El vuelo, los niños intercambiaron objetos que representaban aspectos importantes de sus vidas. Se observó que quienes trajeron objetos ligados a su familia no quisieron cambiarlos, lo que evidenció la solidez de sus vínculos afectivos. La escuela también fue elogiada no solo por la enseñanza académica, sino por fomentar el respeto, la convivencia y el trabajo en equipo, valores fundamentales para su desarrollo social.

Juan Esteban Pedraza Hernández destacó haber aprendido sobre el respeto y disfrutado los ejercicios de imaginación. María Isabela Suárez Castellanos valoró la tranquilidad de sentirse segura compartiendo con otros niños, mientras que Lucía Sanabria Duarte y Emmanuel Jiménez Zambrano resaltaron la construcción de ideas nuevas y el trabajo en equipo. Estos testimonios ilustran cómo el I Conversatorio Infantil funcionó como un espacio educativo integral.

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Conciencia territorial y futuros profesionales

Cuando se preguntó por Santander, el nombre sonó poco familiar para algunos, quienes conocían sus barrios y municipios pero no veían el departamento como un territorio que reúne realidades geográficas, culturales y sociales distintas. Esta falta de cohesión territorial planteó interrogantes sobre las oportunidades que tienen estos niños de conocer otros municipios y acercarse a vidas diferentes a la suya. A pesar de estas diferencias, el fundador de Gambeta, Josep Novellas Ferrer, encontró coincidencias profundas en las opiniones de los niños.

Sobre sus aspiraciones futuras, los menores mencionaron deseos de estudiar enfermería, pintura, mecánica y ciencia. Algunos sueños alcanzaron niveles más ambiciosos, como el de ser astronautas y trabajar para la NASA. Estas metas, combinadas con su conciencia social emergente, demuestran que la infancia en Santander es diversa y consciente de su entorno, listo para construir un futuro más inclusivo y conectado con su región.