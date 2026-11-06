Convocatoria de Colombia: 26 jugadores y 8 novedades para el duelo contra Chile

Néstor Lorenzo anuncia la lista de 26 convocados para los amistosos contra Chile en noviembre. Conoce los cambios, ausencias y detalles clave del equipo colombiano.

El técnico Néstor Lorenzo presentó oficialmente la nómina de 26 futbolistas que representarán a la Selección Colombia en los dos encuentros amistosos programados contra Chile. Esta lista marca el cierre del calendario internacional para el año 2026 e introduce cambios significativos en la conformación del equipo, con ocho nuevas incorporaciones respecto a la convocatoria anterior.

Novedades en la Convocatoria de Lorenzo

El cuerpo técnico del combinado nacional incluyó ocho jugadores que no formaron parte del grupo que disputó los encuentros de septiembre y octubre ante México, Paraguay y Perú. Entre los nombres destacados que regresan o aparecen por primera vez en este ciclo sobresalen los porteros Camilo Vargas, del Atlas de México, y Devis Vásquez, quien juega para la Roma de Italia. Esta dupla en la meta busca competir por la titularidad en los próximos partidos.

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En el mediocampo y la defensa, la lista incluye a Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace, y Nelson Deossa, defensa del Real Betis de España. Se suman también Juan Arizala, defensor del Udinese; Juan Cabal, de la Juventus; Camilo Mena, del Korona Kielce de Polonia; y Daniel Mosquera, del Hellas Verona italiano. Estas incorporaciones amplían las opciones tácticas para los entrenamientos previos a los duelos internacionales.

La Unión de Juan Cabal y Jhon Lucumí

Un punto de interés particular en esta lista es la presencia conjunta de Juan Cabal y Jhon Lucumí. Ambos defensores comparten equipo en la Juventus y ahora tendrán la oportunidad de trabajar juntos bajo las órdenes directas de Néstor Lorenzo. Esta coincidencia en la concentración podría facilitar la química defensiva, ya que ambos futbolistas están acostumbrados a desenvolverse en la misma estructura táctica a nivel de clubes.

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La decisión de Lorenzo de incluir a estos jugadores refleja una búsqueda de equilibrio y experiencia en las zonas clave del campo. La sinergia entre Cabal y Lucumí será observada de cerca durante los entrenamientos, ya que su dinámica en el club podría traducirse en solidez defensiva para la Selección Colombia en los próximos partidos contra Chile.

Ocho Jugadores Quedan fuera de la Lista

La nueva nómina deja fuera a ocho futbolistas que habían participado en los procesos anteriores. No fueron llamados Álvaro Angulo, quien juega en los Pumas de México; Álvaro Montero, de Boca Juniors; Carlos Andrés Gómez, del Vasco da Gama; y Kevin Castaño, del Atlético Mineiro. También se ausentan Kevin Mier, del Cruz Azul; Kevin Viveros, del Athletico Paranaense; Richard Ríos, del Al-Ittihad; y Royer Caicedo, del Cercle Brugge.

La ausencia de estos jugadores modifica sustancialmente las alternativas disponibles para el cuerpo técnico en posiciones específicas. La falta de certain opciones en portería, mediocampo y ataque obliga a Lorenzo a confiar en los recursos disponibles en esta lista de 26 convocados, lo que intensificará la competencia interna por los puestos de titular en los próximos días.

Presencia del Atlético Nacional en la Tricolor

El Atlético Nacional mantiene su representación en la lista mayor con dos jugadores: Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez. Ambos futbolistas ya habían sido convocados para los amistosos de septiembre y octubre, por lo que conservan su lugar en el grupo dirigido por Lorenzo. Su continuidad refleja la confianza del técnico en su rendimiento reciente y su adaptación al esquema nacional.

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Estos dos integrantes formaron parte del grupo que enfrentó a México, Paraguay y Perú en la etapa anterior del calendario. Destacadamente, Samuel Velásquez marcó uno de los goles en la victoria 2-0 ante el seleccionado peruano en el último compromiso de esa serie. Su actuación previa lo posiciona como un jugador clave que buscará seguir sumando minutos y goles en esta nueva cita internacional.

Fechas y Sedes de los Encuentros contra Chile

La Selección Colombia comenzará su concentración el sábado 7 de noviembre en la ciudad de Cali. El equipo disputará el primer amistoso el viernes 13 de noviembre, a las 7:00 p. m., en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Este encuentro servirá como preparación final para el grupo antes de viajar a Sudamérica para el segundo partido de la gira.

Posteriormente, el equipo viajará a Santiago de Chile para enfrentar nuevamente a la selección local el martes 17 de noviembre, a las 6:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Nacional. Estos dos compromisos son fundamentales para evaluar la preparación del equipo antes del cierre del año deportivo y definir las estrategias a largo plazo para el proceso de Néstor Lorenzo.