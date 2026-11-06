Convocatoria de Márquez: Quiñones y el sorpresivo llamado a Armando León

Rafael Márquez convoca a Julián Quiñones y sorprende con el debut de Armando León para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Rafael Márquez ha presentado la nómina oficial de la Selección Mexicana para el duelo de cuartos de final contra Jamaica en la Liga de Naciones de la Concacaf, colocando al delantero Julián Quiñones como figura central del ataque. Esta convocatoria llega en un momento de transición táctica y resultados, ya que la selección only ha sumado dos empates y dos derrotas en los cuatro partidos disputados desde el inicio del ciclo técnico de Márquez, marcando apenas dos goles en total.

Quiñones regresa con estatus de goleador

Julián Quiñones encabeza la lista de delanteros tras no haber sido convocado en el debut de su nuevo técnico, regresando con un perfil destacado por su reciente nominación al Balón de Oro 2026. Su paso por el club Al-Qadisya de Arabia Saudita fue determinante, donde se coronó campeón de goleo en la temporada 2026. Durante la Copa del Mundo de Norteamérica, Quiñones consolidó su importancia al ser el máximo anotador de la selección con cuatro goles y una asistencia clave.

Also read Guerra entregó equipos biomédicos al Hospital Luisa Santiaga Márquez de Aracataca

La presencia de Quiñones busca desbloquear la ofensa mexicana, que ha mostrado claras dificultades para convertir en las fechas anteriores. Su experiencia en ligas internacionales y su capacidad goleadora lo convierten en la opción principal para romper el empate ante Jamaica en el estadio Nacional de Kingston.

Sorpresa: Primer llamado a Armando León

Uno de los anuncios más disruptivos de la nómina es el primer llamado a la selección mayor para Armando León, delantero del Osijek de Croacia. Con 26 años, León está viviendo su primera temporada en el club balcánico, donde ha demostrado buen momento deportivo al marcar cinco goles en apenas 13 partidos disputados hasta la fecha.

Advertisement

Este llamado sorpresivo responde a la necesidad de Márquez de incorporar nuevas opciones al frente de gol. La inclusión de León, que se desempeña en un campeonato europeo competitivo, añade profundidad a la lista de atacantes y ofrece alternativas diferentes a las utilizadas en los últimos encuentros oficiales bajo el mando técnico actual.

Nuevos ingresos y regresos estratégicos

La lista también destaca por la incorporación de Gilberto Mora, la joven promesa del fútbol mexicano que recibió su primera citación como mayor de edad, cumpliendo 18 años el pasado 14 de octubre. Su inclusion marca un hito generacional dentro del grupo que busca revitalizar el mediocampo.

Además, la nómina incluye tres regresos significativos que buscan equilibrar el equipo. Alexis Vega, extremo del Toluca y mundialista en 2026, vuelve a la lista tras ausenciar la convocatoria anterior, lo que había generado rumores sobre su salida de la selección. Rodrigo Huescas, lateral del Copenhague en Dinamarca, regresa tras superar la rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha ocurrida en octubre de 2025, incidente que le costó perderse el Mundial 2026.

Andrés Montaño, de 24 años, cierra este trío de regresos. El mediocampista vuelve al Tri dos años después de su último partido con la selección, aprovechando su excelente fase actual como orquestador y goleador del Cruz Azul en la liga mexicana.

Advertisement

Calendario y objetivos en la competición

El primer partido de ida se disputará el sábado 14 de noviembre en el estadio Nacional de Kingston, mientras que la vuelta se celebrará el martes 17 en el estadio BBVA de Monterrey. El objetivo inmediato es superar esta barrera para avanzar al Final Four programado entre el 25 y el 28 de marzo de 2027.

Los otros cruces de cuartos de final determinarán el resto de los clasificados: Estados Unidos contra Haití, Canadá contra Guatemala y Panamá contra Curazao. Los cuatro vencedores de estas eliminatorias se asegurarán un lugar en las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final, eventos donde México buscará retener el título conquistado en 2025 bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.